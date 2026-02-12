Xóchitl Flores Jiménez, entre las 20 alcaldesas mejor evaluadas del país

Chimalhuacán, Méx.- La presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez, registró en enero del presente año un 60.9% de aprobación ciudadana, lo que la posiciona en el lugar número 16 de las alcaldesas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) mejor evaluadas del país.

De acuerdo con el listado de alcaldes del Estado de México elaborado por la encuestadora Demoscopia Digital, Xóchitl Flores también se ubicó en la posición no. 9 a nivel estatal, dentro de un ejercicio que evaluó a 20 presidentas y presidentes municipales de todos los partidos, como parte del seguimiento mensual de percepción ciudadana sobre el desempeño de los gobiernos locales.

En esta edición, la mandataria de Chimalhuacán superó el 60%, cifra que representa su nivel más alto de aprobación desde el inicio de su administración, al registrar un incremento respecto a la anterior, en la que su porcentaje se ubicaba alrededor del 58%.

El incremento en el nivel de aprobación de la presidenta municipal se da en un contexto de acciones recientes impulsadas por su administración en distintos frentes de atención social, infraestructura y seguridad.

En materia de bienestar y salud pública, el gobierno municipal ha desarrollado jornadas comunitarias que incluyen campañas de planificación familiar, pruebas rápidas y gratuitas de VIH, así como servicios médicos preventivos dirigidos a la población en general, con énfasis en la atención oportuna y confidencial.

A estas acciones se suman talleres comunitarios orientados al empoderamiento económico y la prevención de las violencias, particularmente dirigidos a mujeres, como parte de la estrategia de atención a las causas.

En el rubro de obras e infraestructura urbana, durante las últimas semanas se inauguraron obras de pavimentación de vialidades principales como las avenidas Acuitlapilco, Corregidora y Patos. Asimismo, se iniciaron labores de rehabilitación en vialidades estratégicas del municipio mediante la operación del nuevo tren de repavimentación entregado por el gobierno federal, como parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México.

De manera paralela se han reforzado los operativos de seguridad a través de acciones coordinadas entre autoridades municipales, estatales y federales, que derivaron en cateos, aseguramientos y detenciones vinculadas a actividades ilícitas, bajo el esquema del Mando Coordinado Zona Oriente.

Estas acciones, junto con la realización de actividades culturales y comunitarias, forman parte de la visión implementada por el actual gobierno municipal y coinciden con el progreso registrado en la percepción ciudadana en el ranking estatal de aprobación.