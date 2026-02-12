Huixquilucan invierte 13.3 mdp para estabilizar talud en Magnocentro

Huixquilucan, Méx.- El Gobierno de Huixquilucan concluyó la estabilización del muro de más 75.8 metros de longitud y 33 metros de altura, con el propósito de prevenir nuevos deslizamientos y derrumbes, y ofrecer mayor seguridad a quienes habitan, trabajan o transitan por la zona, y no se presenten situaciones como en 2021, debido a las fuertes lluvias de ese año.

Al entregar la tercera etapa de esta obra, que incluyó la cobertura con concreto alzado de 33 metros de longitud, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que, en total, se estabilizaron dos mil 500 metros cuadrados de talud, con una inversión mayor a 13.3 millones de pesos, con lo que se cumple el compromiso con la población de brindar condiciones más seguras para el tránsito vehicular y peatonal.

“Tenemos un municipio fuerte, un municipio respaldado por nuestro Cabildo, en donde las finanzas se administran de forma correcta y esto nos da la oportunidad de atender las emergencias que se presentan. Este talud ya tiene varios años así, se tuvo que hacer en tres etapas y ésta es la etapa final que es la más importante, para que los ciudadanos están seguros”, dijo la alcaldesa.

Al entregar esta obra, la presidenta municipal de indicó que la estabilización de este talud inició en 2022, en atención a un desgajamiento ocurrido por las fuertes lluvias que se presentaron; sin embargo, después de realizar los análisis geotécnicos y los estudios correspondientes con especialistas, comenzaron los trabajos para asegurar esta ladera en su totalidad y recuperar la actividad comercial en esta zona.

Contreras Carrasco, recordó a los vecinos que, durante 2025, se invirtieron más de 80 millones de pesos en trabajos de estabilización de taludes en el Parque de Santander, en la Herradura; el Paraje El Venado, en San Francisco Dos Ríos; la avenida Cristóbal Colón, en el Cuarto Cuartel; la avenida Zacamulpa Sur, en Zacamulpa; y Vista Real, en Lomas Country Club.

La directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, explicó que, para estabilizar el talud de la calle Circuito Empresarial, se colocaron drenes y 156 anclas, con el objetivo de controlar el agua subterránea y reforzar la masa del suelo y, con ello, asegurar la durabilidad de esta estructura.

“Sabíamos que la estabilización de este talud sería delicada, por el tema de riesgo con los vecinos; no obstante, se logró terminar esta obra. Con esto, garantizamos la seguridad, no sólo de vehículos, sino también de los peatones. Sepan que, por instrucciones de la alcaldesa Romina Contreras, estaremos 24/7 atendiendo sus solicitudes”, dijo.

En tanto, el director de la Asociación de Colonos Magnocentro, Jack Wisse Caspi, reconoció el compromiso cumplido del Gobierno de Huixquilucan al entregar la estabilización de dicho talud, pues representa tranquilidad y seguridad a los habitantes de la zona.