El Toluca se medirá al San Diego FC en los 16avos de final de la Champions Cup

Toluca, Méx.– El Deportivo Toluca ya tiene rival definido para iniciar su camino en la CONCACAF Champions Cup. Los Diablos Rojos enfrentarán al San Diego FC de la Major League Soccer en la ronda de 16avos de final del torneo, en una eliminatoria que se disputará a partido de ida y vuelta.

El conjunto estadounidense llegó a esta instancia luego de superar a los Pumas de la UNAM en la primera ronda del certamen. El equipo californiano se impuso con un marcador global de 4-2, resultado que le permitió avanzar con mérito y colocarse como adversario del cuadro mexiquense, que accede directamente a esta fase por su condición de bicampeón del futbol mexicano.

La serie entre Toluca y San Diego FC se desarrollará entre el 10 y el 19 de marzo, de acuerdo con el calendario preliminar dado a conocer por la CONCACAF. Sin embargo, aún falta que el organismo confirme de manera oficial las fechas exactas, los horarios y las sedes de ambos encuentros, información que se espera sea revelada en los próximos días.

Para el equipo dirigido por Antonio Mohamed, esta eliminatoria representa un desafío importante en su objetivo de trascender más allá de la Liga MX. Los Diablos buscarán aprovechar el buen momento que viven en el ámbito local para dar un golpe de autoridad en el plano internacional y demostrar que cuentan con los argumentos necesarios para competir por el título continental.

Del otro lado, el San Diego FC intentará mantener la inercia positiva mostrada ante Pumas y dar otra sorpresa frente a un club histórico del balompié mexicano. El choque entre ambas instituciones promete ser atractivo, no solo por la calidad de los planteles, sino también por la creciente rivalidad que se ha generado entre los equipos de la MLS y la Liga MX.

El cruce vuelve a poner en el escenario una confrontación que en los últimos años ha ganado relevancia dentro de la región, con partidos intensos y de alto nivel competitivo. Para la afición escarlata, el enfrentamiento genera ilusión y expectativa, pues representa la posibilidad de ver a su equipo brillar en un torneo de carácter internacional.

Con plantel completo y la mira puesta en seguir avanzando, el Toluca se prepara para afrontar una nueva aventura fuera de México, consciente de que el objetivo es claro: dar un paso firme hacia la conquista de la CONCACAF Champions Cup.