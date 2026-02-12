Regina Martínez, primera mexicana en esquí de fondo en Juegos Olímpicos de Invierno

Italia.- La palabra “histórica” define a la mexicana Regina Martínez Lorenzo, quien este jueves se convirtió en la primera mujer mexicana de la historia que compite en el esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Martínez Lorenzo se presentó en Milano Cortina 2026 con grandes objetivos: competir ante las mejores exponentes del orbe y abrir una nueva brecha para ser inspiración de las nuevas generaciones de mujeres mexicanas.

Luego de una gran ruta en la prueba de los 10 kilómetros en intervalos, Regina Martínez registró un tiempo de 34 minutos, 5 segundos y 4 décimas de segundo, lo cual le otorgó la posición 108 y una gran satisfacción que se vio reflejada con lágrimas derramadas al llegar a la meta.

En dicha finalización de la prueba, la esperaban la brasileña Bruna Moura, así como las medallistas Frida Karlsson y Ebba Andersson (Suecia) y la estadounidense Jessie Diggins, quienes la felicitaron por su proeza y dejaron una imagen que quedará para la historia.

A lo largo de la historia del esquí de fondo en Juegos Olímpicos de Invierno, México solo había tenido tres representantes hombres: Roberto Álvarez (1992 y 1998), Germán Madrazo (2018) y Jon Soto Moreno (2022), lista a la que se une Regina Martínez.

La delegación mexicana continuará sus actividades este viernes 13 de febrero con Allan Corona también en esquí de fondo a las 4:45 horas (tiempo del centro de México), y Donovan Carrillo en patinaje artístico a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).