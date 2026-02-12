GRILLANDO

Una de esas canciones que me hace vibrar y disfrutar, es la del gran FITO PÁEZ que se llama “El amor después del amor” y donde atinadamente dice que nadie puede y nadie debe, vivir sin amor, algo con lo que estoy plenamente de acuerdo, pues al final el amor es lo que nos mueve y le ha permitido a la humanidad seguir en el planeta tierra.

El amor podría parecer una palabra sencilla, pero define lo más importante que puede guardar en su corazón un ser humano, ya que, si hay amor, lo más seguro, es que haya felicidad.

Mañana miles de personas en México, festejan el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, principalmente aquellos románticos, que además son un impulso económico a la derrama económica que se genera en esta fecha.

Pareciera sencillo hablar del amor, pero desde hace tiempo he opinado que los gobiernos están obligados a pensar en la felicidad del pueblo mexicano, incluso debería ser una política pública con estrategias y recursos que se apliquen para buscar mecanismos a través de los cuales la gente pueda disfrutar más de la vida, ya sea a través del deporte, la cultura, el arte u otros ramos, pues en México es fundamental que trabajemos en la felicidad de la gente, ya que basta ir caminando, en el transporte público o manejando, para observar que muchas personas se han olvidado de reír, ya sea por las presiones económicas, sociales o familiares que vivimos diariamente, algo que nos ha restado felicidad y nos ha quitado la capacidad de amar, por ello es que hoy vivimos en medio de tanta violencia y maldad.

Por eso me gustó la frase de la NFL en el show del medio tiempo del Super Bowl del pasado domingo y que decía que lo único más poderoso que el odio, es el amor, una poderosa realidad y que nos habla de la importancia de trabajar en la felicidad a través del amor.

LAS GRÁFICAS DE HOY

De JAIME ARRIAGA, son de las jornadas de vacunación que se están llevando en el Estado de México a marchar forzadas, pues como lo dije anteriormente, la irresponsabilidad de gobiernos pasados ocasionó un problema de salud, donde enfermedades ya erradicadas, como el sarampión, regresaron como un alto riesgo para la sociedad, especialmente las y los niños.

Por ello, es que el gobierno federal se ha tenido que aplicar, y una vez más, para solucionar las ocurrencias de los gobiernos antecesores, demostrando una vez más, que México no puede estar en manos de gente sin preparación y compromiso con el pueblo, pues un mal gobierno, lejos de resolver, provoca más problemas.

Y a pesar de que diario se está vacunando, en los módulos se ha registrado molestia por parte de la gente, pues no están alcanzando las dosis diarias, por ello, es que la Secretaría de Salud del Gobierno de México informó sobre la compra de 28 millones de vacunas contra el sarampión como parte de la campaña nacional de 2026, por lo que seguirán inyectando gratuitamente en los módulos que se han registrado en el país.

Por lo anterior, la Secretaria de Salud del Estado de México, ha intensificado su trabajo en esta campaña nacional de vacunación, por lo que invita a la ciudadanía a marcar al número 079 para obtener información del lugar más cercano a su hogar, además de que solicita que lleven la cartilla de salud nacional o la Clave Única de Registro de Población.

Ayer le tocó a “Dinamita” VICTORIA ir a formarse desde temprano con su mamá en la Terminal de Toluca, donde el buen ODILÓN LÓPEZ NAVA, presidente de CANAPAT y BETO GÓMEZ, han solicitado a las autoridades apoyo para que este importante punto de la ciudad sea centro de vacunación, un apoyo fundamental para la ciudadanía que debe prevenir para no lamentar, más ahora que enfermarse cuesta tan caro.

Así que confiamos en que siga el trabajo, que haya más vacunas y que nunca más se vuelva a descuidar la salud de las y los mexicanos, algo que tendría que ser analizado en el Congreso, pues no se vale que la irresponsabilidad de unos ocurrentes la tengan que pagar las y los mexicanos, especialmente los infantes que merecen llevar una vida sana.

Y VA DE CUENTO

Una mañana se levanta ERICK LUCIO, se rasca el trasero, se quita su pijama de franela de ositos y se ve en el espejo, pero definitivamente no está feliz con lo que ve y dice a su novia: “Me siento horrible; parezco viejo, gordo y feo. Realmente preciso de un elogio tuyo.

A lo que su novia se queda pensando y le dice: ¡A pesar de tu edad, tu vista es perfecta!

HASTA mañana con más GRILLANDO.