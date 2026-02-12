Mexicano Bryan “Destructor” Mercado va por la conquista internacional en Japón

Por: Dioney Hernández

Ciudad de México.- El mexicano Bryan “Destructor” Mercado afinó detalles en territorio japonés y se declaró listo para enfrentar este domingo al ex campeón mundial Ryosuke Nishida, en la eliminatoria final de la Federación Internacional de Boxeo (IBF), combate que se celebrará en Osaka y que definirá al próximo retador oficial en la división.

Durante la tradicional reunión con la prensa nipona, celebrada esta madrugada, el clasificado mundial ofreció un entrenamiento abierto en el que dejó ver la potencia que lo ha convertido en uno de los noqueadores más temidos de su categoría. Sin especular, soltó golpes con determinación, generando expectación entre los medios locales que siguieron atentos cada movimiento del mexicano.

Posteriormente, acompañado de una intérprete, Mercado respondió a los cuestionamientos y dejó clara su postura: viene por la victoria, sin importar la vía. “Me siento fuerte, hicimos una gran preparación en la Ciudad de México y eso se va a notar arriba del ring. Sabemos que Nishida es zurdo y rápido, que tiene técnica, pero estamos listos. Será una pelea difícil, más no imposible. Quiero ganar, ya sea por nocaut o por decisión”, afirmó.

El enfrentamiento representa el paso más importante en la carrera del pugilista mexicano, pues el vencedor quedará en posición directa para disputar el campeonato mundial avalado por la IBF. Sin embargo, el “Destructor” mantiene la concentración en el compromiso inmediato.

Al ser cuestionado sobre una eventual oportunidad ante el ganador del combate entre Junto Nakatani y Naoya Inoue, Mercado fue mesurado. “No quiero pensar todavía en eso. Primero debo ganar el domingo y asegurar mi lugar como retador oficial”, sentenció.

Mercado es respaldado por Latin KO Promotions, encabezada por Oswaldo Küchle, en asociación con Cancún Boxing de Pepe Gómez y Boxing Time de Memo Rocha, equipo que confía en que el mexicano dé el golpe definitivo en Japón y se acerque al sueño mundialista.