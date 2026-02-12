Policías municipales recibirán 9% de incremento salarial este año: Félix Pallares

Desde Puebla

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, informó que este año los policías municipales recibirán un incremento salarial del nueve por ciento como parte del acuerdo de hace un año.

Resaltó que durante la administración los elementos recibirán un total del 27 por ciento de aumento, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales.

Asimismo, indicó que con el operativo de Unidos por Ti van a combatir el robo de hidrocarburo, debido a que se ha detectado que esta actividad ilícita se realiza en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec y en límites con Amozoc.