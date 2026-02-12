Detectan brote de sarampión en el mercado Hidalgo: Segob

Desde Puebla

Gobierno de Puebla hará una campaña de vacunación en el mercado Hidalgo, después que detectaron ahí un brote de sarampión.

En entrevista, el titular de la secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala indicó que se llevarán por lo menos mil dosis.

Ante ello, hizo un llamado a las personas que trabajan en ese centro de abasto a que acudan por su dosis, pues estarán trabajando desde a las 9:00 horas hasta que se terminen.