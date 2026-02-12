EdoMéx reconoce a mujeres científicas que impulsan el campo

*Conmemoran el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con foro en el que participan científicas del Icamex, UNAM, IPN, UAEMéx y la Fundación “Salvador Sánchez Colín”.

Metepec, Méx.– En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y con el propósito de vincular la investigación con la producción agrícola y el bienestar de las familias, el Gobierno del Estado de México reconoció el papel de este sector durante el foro “Mujeres Científicas para la transformación del campo mexiquense”.

En este marco, María Eugenia Rojano Valdés, titular de la SeCampo, destacó la aportación de las científicas al desarrollo rural y señaló la necesidad de abrir caminos, garantizar igualdad de oportunidades y apostar por el talento de las mujeres.

En este espacio, organizado por la Secretaría del Campo (SeCampo) y el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal (Icamex), participaron 15 investigadoras de dicho Instituto, la UNAM, el IPN, la UAEMéx y la Fundación “Salvador Sánchez Colín”, quienes presentaron avances en agroecología, conservación de maíz nativo y aprovechamiento de plantas medicinales, enfocados en mejorar las condiciones del campo y la calidad de los alimentos.

En el Icamex, 16 investigadoras desarrollan estudios en regeneración de suelos, fitopatologías, hongos benéficos, mejoramiento genético y conservación de semillas. Estos trabajos permiten la atención de problemáticas específicas del sector agropecuario, elevar rendimientos y reducir afectaciones por plagas y enfermedades.

Entre los resultados destacan el uso de homeopatía para tratar garrapatas y virus del papiloma en ganado, el control de mosquita blanca en cultivos, la aplicación del hongo tricoderma para mejorar la producción, la regeneración de semillas de maíz nativo y la conservación de plantas medicinales mediante micropropagación en invernaderos.

A esta labor se suman 10 prestadoras de servicio social y una pasante de Doctorado en áreas como Laboratorios Agroindustriales, Banco de Germoplasma y Dirección de Investigación, quienes fortalecen su formación científica y contribuyen al desarrollo del sector.