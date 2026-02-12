Noche de boxeo de alto nivel llegará a Metepec con título WBO de peso mosca

Metepec, Méx.– El municipio de Metepec vivirá una auténtica fiesta del boxeo profesional este sábado 14 de febrero, cuando la Plaza Juárez se convierta en escenario de una velada de mucha adrenalina encabezada por la disputa del Campeonato Regional de la Organización Mundial de Boxeo (WBO) en peso mosca.

El combate estelar enfrentará al mexiquense Yoali Mosqueda contra Miguel Nieblas, en una pelea que promete emociones de principio a fin. Mosqueda, originario de Nicolás Romero, Estado de México, llega con una marca invicta de 14 victorias, sin derrotas y 11 nocauts, consolidándose como una de las grandes promesas del pugilismo nacional.

Del otro lado estará Miguel Nieblas, peleador de Mexicali, Baja California, quien cuenta con un récord profesional de 11 triunfos, 9 derrotas y 2 empates, con seis nocauts a su favor. El duelo definirá al nuevo monarca regional y representa una oportunidad de oro para ambos boxeadores de dar un salto importante en sus respectivas carreras.

La función, organizada por BXSTRS Promotions, contará además con un combate coestelar de alto calibre, en el que el orgullo de Metepec, Ricardo “Capi” Téllez, subirá al cuadrilátero para buscar una nueva victoria en el pugilismo profesional. El de Metepec presume un récord de 12 victorias, 2 derrotas y 8 nocauts, y buscará hacer valer la localía ante un rival experimentado.

El evento, que iniciará a partir de las 20:00 horas, forma parte de los esfuerzos por impulsar el deporte y llevar espectáculos de calidad a la ciudadanía mexiquense. Se espera una gran asistencia de aficionados, quienes podrán disfrutar de una cartelera completa con peleadores nacionales e internacionales.

Autoridades municipales y promotores coincidieron en que este tipo de funciones ayudan a fortalecer la imagen de Metepec como un referente deportivo y cultural en el Estado de México, además de abrir espacios para el talento local.

La velada será transmitida por distintas plataformas deportivas y contará con el respaldo de importantes patrocinadores, lo que garantiza una producción de primer nivel. Todo está listo para que los guantes retumben en Metepec y los amantes del boxeo vivan una noche inolvidable, donde el talento, la adrenalina y el espectáculo estarán asegurados.