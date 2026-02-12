Erick Portillo logra bronce en apertura de temporada en Europa

Redacción

12 febrero, 2026

Deportes

Deportes Erick Portillo, Europa

Erick Portillo, Europa 0 Comments

República Checa.- El trabajo y la constancia rinde frutos en la nueva temporada de Erick Portillo Rodríguez, que recientemente inició en Europa y este martes logró la medalla de bronce en República Checa.

El atleta, especialista en salto de altura, registró una marca de 2.25 metros, lo que lo llevó a su primer podio del año durante el High Jump Meeting Beskyd Bar en la ciudad de Třinec.

Para el deportista olímpico en París 2024 esta competencia representó la segunda de este 2026, luego de haber iniciado su calendario el sábado pasado en ese mismo país en el Hustopečské skákání.

Portillo Rodríguez mantiene su concentración en Europa, con base en Zurich, Suiza, al lado de su entrenador Lázaro Paz y su hermano el también saltador de altura Jair Portillo.

Ambos se alistan para el Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, a realizarse a finales de marzo en Polonia.