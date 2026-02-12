Convocan a actividad de senderismo en Lerma

Lerma, Méx.– Con la finalidad de impulsar estilos de vida saludables y fortalecer la convivencia social, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Lerma (IMCUFIDE) anunció la realización de la actividad de senderismo “Ruta del Amor y la Amistad”, programada para el próximo 15 de febrero a las 6:30 horas.

La jornada tendrá como punto de reunión el Parque Recreativo Santiago Analco, sitio desde donde partirán los participantes para recorrer un trayecto que contempla como destino intermedio el Cerro de la Campana. Posteriormente, el contingente regresará al punto de inicio, completando así una experiencia diseñada para disfrutar del entorno natural del municipio.

El evento será gratuito y está dirigido al público en general. No obstante, los organizadores señalaron que es indispensable realizar el registro previo en línea. Los participantes que lograron inscribirse a tiempo aseguraron su medalla conmemorativa.

La Ruta del Amor y la Amistad, busca ofrecer algo más que una caminata: pretende convertirse en un espacio de encuentro donde familias, amigos y parejas puedan compartir un momento diferente, rodeados de naturaleza. El senderismo es reconocido como una actividad que favorece la salud cardiovascular, fortalece el sistema muscular y contribuye a disminuir el estrés.

Las autoridades municipales recomendaron acudir con ropa deportiva, calzado adecuado para caminata en montaña y suficiente hidratación, además de atender las indicaciones del personal encargado del evento para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Con este tipo de iniciativas, Lerma continúa promoviendo el deporte como herramienta de bienestar físico y cohesión social, invitando a la ciudadanía a participar en actividades al aire libre que fomenten la unión y el cuidado de la salud.