Prisión preventiva contra acusado de maltrato animal en Naucalpan

12 febrero, 2026

Policía

Naucalpan, Méx.- En audiencia inicial, celebrada este día en los Juzgados de Control de Tlalnepantla, la Autoridad Judicial fijó medida cautelar de prisión preventiva en contra de Anthony Fran “N” y otorgó prórroga para definir su situación jurídica, por su probable participación en el delito de maltrato animal.

Esta mañana, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Guardia Municipal de Naucalpan, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de este individuo, quien, de acuerdo con la investigación derivada de una denuncia por hechos difundidos a través de un video publicado el día 28 de enero del 2026 en redes sociales y medios de comunicación, sería el masculino que se observa lanzar por unas escaleras de aproximadamente 10 metros de altura, a un canino identificado como “Lobito”, esto en la colonia San Lorenzo Totolinga.

Al tener conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público realizó actos de investigación que permitieron precisar que el pasado 21 de enero, cuando un canino identificado como “Lobito” se encontraba al exterior de un domicilio ubicado en la calle Santa Úrsula de dicha colonia, al lugar arribó otro canino color blanco, raza pitbull, por lo que comenzaron a pelear, hasta que llegó el hoy investigado, dueño del canino de raza pitbull y comenzó a patear “Lobito”, para después, presuntamente, cargarlo y lanzarlo de unas escaleras con una altura cercana a los 10 metros, lo que provocó que sufriera diversas heridas.

Estos hechos fueron videograbados y ampliamente difundidos en redes sociales y medios de comunicación.

Producto de las investigaciones de esta Representación Social, fue posible identificar a Anthony Fran “N”, como posible partícipe del delito de maltrato animal, por lo que solicitó y obtuvo de un Juez, la orden de aprehensión correspondiente.

Tras darle cumplimiento al mandamiento judicial, elementos de la Fiscalía y de la Guardia Civil de Naucalpan ingresaron a Anthony Fran “N”, al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, a disposición de la Autoridad Judicial quien estableció el próximo 14 de febrero como fecha para continuación de la audiencia para determinar su situación jurídica.

El detenido debe ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

Cabe señalar que el pasado 28 de enero, personal de Bienestar Animal del municipio de Naucalpan, rescató a dicho canino, quien presentó diversas fracturas y lesiones permanentes. “Lobito”, actualmente se encuentra resguardado y recibe atención médico – veterinaria por parte de las autoridades.