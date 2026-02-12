Alexis Vega da pasos firmes hacia su regreso con los Diablos Rojos

Toluca, Méx.– La cuenta regresiva para volver a ver a Alexis Vega en las canchas ha comenzado. A cuatro semanas de haber sido sometido a una limpieza articular en la rodilla derecha, el capitán del Deportivo Toluca muestra una evolución positiva y ya inició trabajos con balón, señal clara de que su regreso está cada vez más cerca.

El mediocampista escarlata compartió en sus redes sociales imágenes de su rehabilitación, en las que se le observa corriendo sobre el campo y realizando ejercicios con la pelota, actividades que representan un avance significativo dentro de su proceso de recuperación. Aunque todavía entrena de manera diferenciada, el progreso ha sido constante y dentro de los tiempos establecidos por el cuerpo médico del club.

En los primeros días posteriores a la operación, Vega se enfocó en labores de gimnasio y fortalecimiento muscular. Sin embargo, el hecho de que ya haya vuelto a pisar el césped y a trabajar con balón permite pensar que su integración a los entrenamientos grupales podría darse en las próximas semanas. De acuerdo con los pronósticos iniciales, su retorno a la competencia podría concretarse en aproximadamente 15 días.

El futbolista ha sido una pieza clave para Toluca en los últimos torneos. Su liderazgo y calidad fueron determinantes para la obtención del bicampeonato en 2025, aunque el cierre del año resultó complicado en lo físico. Una lesión le impidió disputar gran parte de la fase final del Apertura, pero reapareció en el partido decisivo, donde incluso anotó el penal que aseguró el título para los Diablos.

Consciente de la importancia de una recuperación completa, Alexis Vega ha dejado claro que no apresurará su regreso. Su prioridad es volver al cien por ciento, con la mira puesta en el Mundial de este año y en seguir aportando para que Toluca continúe como protagonista tanto en la Liga MX como en la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Por lo pronto, el regreso del referente rojo parece cuestión de tiempo, y la afición escarlata ya se ilusiona con verlo nuevamente liderando al equipo dentro del terreno de juego.