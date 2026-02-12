La Fiscalización Superior, eje estratégico para el desarrollo de América Latina y el Caribe

Ciudad de México.- En una región marcada por profundas desigualdades y desafíos institucionales persistentes, la fiscalización superior se consolida como un pilar estratégico para fortalecer la gobernanza democrática y promover el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, señaló David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación.

En este contexto, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), fundada en 1998, ha evolucionado como un espacio clave de articulación regional, orientado a fortalecer el control gubernamental mediante la homologación de estándares técnicos, el intercambio de buenas prácticas y la cooperación interinstitucional entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la región.

Recientemente se llevó a cabo la toma de protesta del Presidente de la OLACEFS, Vital do Rêgo Filho, en una ceremonia realizada en forma virtual ante el Secretario Ejecutivo —cargo que concluye en 2028— y decano de la organización, David Colmenares Páramo, en su calidad de Auditor Superior de la Federación de México. Durante el evento, asimismo, se refrendó el compromiso colectivo con los principios de integridad, profesionalismo y cooperación regional que rigen a la institución.

Bajo el Plan Estratégico 2023–2028, la OLACEFS ha definido como ejes prioritarios la modernización de la fiscalización superior, el fortalecimiento de capacidades técnicas y el impulso a la investigación aplicada. Destaca, en particular, la incorporación de herramientas digitales y el uso responsable de tecnologías emergentes, con el objetivo de transitar hacia modelos de auditoría con enfoque preventivo y de gestión de riesgos.

De acuerdo con estimaciones de la OCDE, la corrupción genera pérdidas anuales equivalentes entre el 2 y el 5 por ciento del PIB regional. Frente a este desafío, la OLACEFS desarrolló el Proyecto Regional Anticorrupción (2021–2024), en colaboración con la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible, fortaleciendo las capacidades institucionales mediante auditorías coordinadas, guías metodológicas y esquemas de capacitación especializada.

Asimismo, la organización ha consolidado su proyección internacional a través de alianzas estratégicas con organismos homólogos, como la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa (EUROSAI). Ejemplo de ello fue la X Conferencia Conjunta OLACEFS–EUROSAI, celebrada en la Ciudad de México bajo el lema “Auditorías para futuros resilientes”, donde se subrayó la relevancia de la cooperación interregional ante desafíos globales comunes.

Finalmente, el Auditor Superior subrayó que el principal reto de la fiscalización superior en la región es su adaptación a un entorno de alta complejidad tecnológica, lo que exige fortalecer el uso ético de la inteligencia artificial, el análisis de datos y los mecanismos de auditoría anticipada, a fin de preservar la eficacia, legitimidad y valor público de la supervisión gubernamental.