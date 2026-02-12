CONADE y Tlaxcala impulsan deporte y cultura física

Tlaxcala, Méx.- El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, firmaron este miércoles un convenio con el objetivo de mantener el deporte como una herramienta para transformar vidas.

El tratado hace énfasis en el trabajo en equipo para el sólido calendario competitivo 2026 que pone al estado en el plano internacional, al ser anfitrión de eventos como:

El Tour Mundial de Voleibol de Playa, el Grand Prix de Para Atletismo, subsede de la Olimpiada Nacional en su 30 aniversario, Panamericano de Tiro con Arco, Campeonato Nacional de Charros Mayores, Olimpiadas de Oro, entre otros.

Se especificó que serán un total de 20 eventos nacionales y cuatro internacionales los que componen su sólida agenda deportiva de febrero a noviembre.

“Hoy no estamos aquí solo para firmar un convenio, estamos aquí para dejar algo claro: cuando el deporte se toma en serio, los resultados se ven y desde la CONADE trabajamos alineados a la visión de nuestra presidenta: que el deporte sea una política pública de prevención, inclusión y bienestar, que llegue a todos los territorios y a todas las personas sin excepción”, comentó Rommel Pacheco.

“Los grandes eventos no llegan por suerte, llegan a los estados que invierten, que fortalecen su infraestructura, que forman entrenadores, que cuidan a sus atletas y que entienden que el deporte no empieza en la élite, empieza en la comunidad”, agregó.

Se destacó que la firma de convenio fortalece pilares fundamentales: el deporte social, el alto rendimiento, formación de entrenadores y la infraestructura deportiva, además de la coordinación y la confianza entre el Gobierno de México, el Gobierno de Tlaxcala y el trabajo conjunto con organismos como el Comité Paralímpico Mexicano (COPAME).

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar enfatizó en la importancia de la sinergia interinstitucional para que el deporte continúe como una herramienta de bienestar, inclusión y transformación social.

“El deporte ha traido a Tlaxcala grandes beneficios y quiero agradecer a Rommel Pacheco para trabajar y sacarlo adelante, pues el deporte es la mejor herramienta de transformación del país y el deporte social parteaguas y semillero para el alto rendimeinto”, dijo.

La firma de convenio, celebrada en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Tlaxcala, contó con la presencia de presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez; el presidente municipal de Apizaco, Javier Rivera; el director del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Moncayo; el presidente del COPAME, Miguel Ángel García Meza, así como los presidentes de federaciones como Gustavo Salazar (gimnasia), Gabriel Ramos (World Archery México) y Lilian Estrada (judo).