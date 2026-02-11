Pide diputada priista crear “Defensoría Estatal del Turista”

Toluca, Méx.- Ante el crecimiento del sector turístico, que deja a las y los mexiquenses una derrama económica anual cercana a 169 mil millones de pesos, la diputada Lili Urbina presentó una iniciativa para crear la “Defensoría Estatal del Turista”.

La misma con el fin de que proteja, oriente y defienda los derechos de excursionistas, visitantes y turistas en el Estado de México.

“Queremos que quienes lleguen al Estado de México se sientan seguros, bien atendidos y con la certeza de que no están solos. Con esta iniciativa, el PRI refrenda su compromiso con un turismo ordenado, seguro y justo que beneficie tanto a los visitantes como a las comunidades que viven del turismo”, explicó Lili Urbina.

La legisladora, destacó que el turismo mexiquense representa el 8.6% del PIB nacional y que, este año, esa cifra podría multiplicarse ante la celebración del Mundial FIFA 2026, evento que detonará un importante flujo turístico hacia el país y cuyos beneficios económicos se extenderán desde la capital al Estado de México.

Y que con la iniciativa se busca dar certeza jurídica a los visitantes, fortalecer la reputación turística del Estado de México y asegurar que el crecimiento del sector se traduzca en beneficios reales para las comunidades locales, apostando por un turismo ordenado, seguro y con reglas claras.