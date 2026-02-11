Clínica de Diversidad Sexual del EdoMéx atiende a más de 3 mil personas durante el primer año

Zumpango, Méx.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, conmemoró el primer aniversario de la Clínica de la Diversidad Sexual en Zumpango, un espacio impulsado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez para brindar atención médica integral y libre de estigmas para las personas de esta comunidad.

Desde su apertura, esta Clínica ha brindado servicios médicos gratuitos a más de 3 mil personas y se ha consolidado como un referente estatal y nacional, al ser la primera en su tipo.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud estatal, destacó que la creación de este lugar responde al compromiso de garantizar el derecho a la salud con un enfoque humano, empático y equitativo, particularmente para una población que históricamente ha enfrentado barreras en el acceso a los servicios sanitarios. Subrayó que, desde su inauguración, este modelo de atención ha priorizado el bienestar, la confianza y el respeto a la identidad de las personas usuarias.

Detalló que, de los servicios otorgados, destacan mil 242 consultas en especialidades como ginecología, obstetricia, urología, medicina interna, endocrinología, psiquiatría, nutrición y psicología; 611 estudios de laboratorio, y 153 estudios de imagen. Además, se aplicaron más de mil 800 vacunas, se realizaron 565 pruebas rápidas de VIH y se entregaron más de 10 mil preservativos.

Estos resultados reflejan el esfuerzo institucional por reducir desigualdades, fortalecer la prevención y construir comunidades más sanas, informadas y solidarias. Asimismo, se reiteró que este primer año representa solo el inicio de un proyecto que continuará ampliando su alcance y beneficiando a un mayor número de personas.

Asistieron Pedro Mario Zenteno Santaella, Diputado Federal y Presidente de la Comisión de Salud; Luisa Esmeralda Navarro Hernández, Diputade del Estado de México; Roselia Veridiana García Alquicira, Presidenta Municipal de Zumpango, y Abigail Trujillo Neri, Directora del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y de la Clínica de la Diversidad Sexual, quienes reconocieron la labor del personal por su profesionalismo y vocación de servicio, y realizaron la develación de la placa conmemorativa del primer aniversario.