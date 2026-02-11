Presidenta Claudia Sheinbaum niega que Donald Trump busque dejar el T-MEC

Por: Francisco Calvo Guzmán

Ciudad de México.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, tenga la intención de abandonar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que surgieran versiones periodísticas que señalaban esa posibilidad y generaran inquietud en sectores económicos.

Durante un posicionamiento reciente, la mandataria explicó que en las conversaciones que ha sostenido con su homólogo estadounidense no se ha planteado formalmente la salida del acuerdo comercial, por lo que llamó a evitar especulaciones y mantener la calma. “En las llamadas que hemos tenido no hay ningún mensaje en ese sentido”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que el T-MEC es un instrumento fundamental para la economía de los tres países, ya que permite el libre comercio de bienes y servicios en la región de América del Norte, además de impulsar la inversión, la generación de empleos y la competitividad industrial. En ese sentido, señaló que el tratado también beneficia de manera significativa a Estados Unidos, por lo que consideró poco probable que su gobierno decida abandonarlo.

Las declaraciones de la presidenta mexicana se producen después de que algunos reportes señalaran que Donald Trump habría cuestionado a sus asesores sobre la conveniencia de mantener a su país dentro del acuerdo, lo que provocó incertidumbre en los mercados y en sectores productivos, particularmente aquellos vinculados a la exportación.

Sheinbaum enfatizó que el proceso de revisión periódica del T-MEC continúa conforme a lo establecido y que México mantiene una postura de diálogo y cooperación con sus socios comerciales. Asimismo, reiteró la importancia de la estabilidad del tratado para garantizar la continuidad de las cadenas de suministro y la certeza para inversionistas.

Especialistas en comercio internacional coinciden en que una eventual salida de Estados Unidos del acuerdo tendría efectos económicos relevantes en toda la región, especialmente en industrias clave como la automotriz, la manufacturera y el sector agrícola, debido al incremento potencial de aranceles y barreras comerciales.

Ante este escenario, el gobierno mexicano insistió en que, hasta el momento, no existe ninguna notificación oficial ni señales concretas que indiquen un cambio en la postura estadounidense, por lo que pidió prudencia ante versiones no confirmadas y reiteró su compromiso con la integración económica regional.