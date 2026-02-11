Encabeza Diputado Héctor García trabajos por el mezcal mexiquense

Toluca, Méx.- En seguimiento a los trabajos para complementar el proyecto de Ley del Mezcal del Estado de México que iniciaron en 2025, el Diputado Local por el Distrito VII, Héctor Raúl García González convocó a una mesa de trabajo con autoridades locales, investigadores, académicos y productores de esta bebida en las instalaciones del Congreso del Estado de México.

Durante este encuentro en el que estuvieron presentes, la Diputada Vanessa Linares Zetina; representantes de la Secretarías de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Campo del Gobierno del Estado de México, así como la Directora del Centro Universitario UAEMéx – Tenancingo; Héctor García destacó que los trabajos para dar luz a una legislación del mezcal mexiquense “no responden a colores, ni a objetivos personalistas”.

El legislador mencionó que la titular del ejecutivo estatal, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ha demostrado un gran interés en impulsar y proteger al destilado de agave mexiquense, lo cual se tradujo en la obtención de la denominación de origen del mezcal mexiquense en noviembre de 2025; no obstante, este es solo el punto de partida para lograr que en la región sur de la entidad se detone una industria en torno a este producto.

Héctor García enfatizó en la necesidad de impulsar la certificación de los maestros mezcaleros mexiquenses, con el objetivo de garantizar que su producto cumple con la Norma NOM-070-SCFI-2016 y con la Denominación de Origen Mezcal, asegurando su calidad, autenticidad y origen geográfico; con lo cual aumentaría su competitividad en el mercado local y global.

De igual manera, el Diputado de la bancada verde manifestó que la legislación en materia de mezcal debe acompañarse con política pública que ayude a los productores locales a mejorar las condiciones de su producción lo cual blindaría el producto mexiquense y ayudaría a su posicionamiento en el mercado global.

Héctor García aseguró: “Así debemos legislar: con diálogo, participación y la perspectiva de especialistas. Con estos trabajos queremos garantizar que la Denominación de Origen del Mezcal sea el punto de partida de una gran actividad económica para millones de mexiquenses y brindarle a la ciudadanía lo que se merece: legislación nacida del territorio, que dé respuesta a los retos ambientales, jurídicos y económicos que vienen en el corto y largo plazo para nuestros maestros mezcaleros. Seguiremos los trabajos con especialistas hasta lograr el mejor proyecto para el Estado de México.”

En octubre de 2025 Héctor Raúl García González presentó ante la LXII Legislatura Mexiquense la Iniciativa de Ley de Mezcal del Estado de México, la cual plantea, entre otras cosas, crear el Consejo Estatal del Mezcal, la formación de un Padrón Estatal de Productores y Vinatas; así como la incorporación de un Capítulo de Resguardo Cultural, que reconozca al mezcal como parte del patrimonio inmaterial del Estado de México.

“Esta Ley no busca cambiar su manera de hacer mezcal ni borrar la tradición. Al contrario, nace para reconocerla, cuidarla y darle un marco jurídico que les permita crecer con mayor certeza”, mencionó el legislador a los productores asistentes.

De acuerdo a datos del Consejo Regulador de la Calidad del Mezcal A.C. en 2024 la producción de esta bebida en nuestro país alcanzó los 11 millones de litros, siendo envasados para exportación 8 millones; un incremento de 4.74% que en años anteriores. En este contexto, se vuelve imperativo fortalecer a los productores mexiquenses para entrar en un mercado cada vez más globalizado.

Durante una década, productores y funcionarios gubernamentales llevaron a cabo una lucha jurídica para obtener la Denominación de Origen de esta bebida, para reconocer la autenticidad y el esfuerzo de cientos de familias que, generación tras generación, han mantenido viva una tradición ancestral.