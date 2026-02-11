Campaña “Mujer 360”, busca cerrar brechas de género y sumar a hombres: Ríos

Toluca, Méx.- Para visibilizar la igualdad sustantiva, cerrar brechas de género y fortalecer el trabajo colectivo entre mujeres, se presentó la campaña “Mujer 360”, una iniciativa que apuesta por la colaboración entre asociaciones civiles, empresas, sociedad civil y gobierno en el Estado de México.

Serena Ríos, una de las impulsoras del proyecto, explicó que la campaña busca romper con el mito de que las mujeres no pueden trabajar juntas. Por el contrario, dijo, “Sí podemos sumar, apoyarnos y construir comunidad”, y hacerlo desde una visión integral que reconozca tanto la fortaleza como la parte humana de los liderazgos femeninos.

Dio a conocer que, dentro de la agenda, el próximo 7 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se espera una amplia participación de liderazgos femeninos y, de manera destacada, la integración de los hombres al diálogo. Ríos subrayó que excluirlos ya no es opción, “pues de nada sirve conmemorar el 8 de marzo si ellos no están presentes ni involucrados en el cambio”, subrayó.

La campaña también contempla una sesión fotográfica que mostrará la dualidad de las mujeres líderes, resaltando que la vulnerabilidad, el descanso y el autocuidado no son sinónimos de debilidad, sino expresiones de fortaleza y conciencia personal.

Finalmente, en mayo se llevará a cabo el cierre de Mujer 360 con un circuito de cuatro talleres enfocados en el amor propio, el bienestar emocional y el desarrollo personal, donde se abordarán temas como comunicación, imagen, autoestima y salud mental. La premisa, señaló Serena Ríos, es clara: “no se puede ser una buena líder si no se está bien psicológica, mental y físicamente”.