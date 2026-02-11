EdoMéx registra 63 casos de sarampión; refuerzan vacunación

Toluca, Méx.- De acuerdo con datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), con corte al 10 de febrero de 2026, en el Estado de México se han confirmado 63 casos acumulados de sarampión, sin que hasta el momento se registren defunciones, lo que representa una tasa de incidencia del 0.35 por ciento.

En el informe diario sobre la situación epidemiológica del brote de sarampión en México, se detalla que, a nivel nacional, del 1 de enero de 2025 a la fecha se han notificado 23 mil 68 casos probables, de los cuales 9 mil 74 han sido confirmados. En el caso del Estado de México, el acumulado asciende a 75 casos confirmados durante el mismo periodo.

Las cifras nacionales indican que el grupo de edad más afectado corresponde a niñas y niños de 1 a 4 años, con mil 340 casos, seguido del grupo de 5 a 9 años, con mil 104 casos, y el de 25 a 29 años, con 997 casos. Asimismo, la tasa de incidencia más elevada se presenta en menores de un año, con 51.13 casos por cada 100 mil habitantes, seguida de los grupos de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 15.64 y 10.43, respectivamente.

Ante este panorama, y con el objetivo de prevenir la propagación del virus, las autoridades sanitarias del Estado de México determinaron el uso obligatorio de cubrebocas en todas las escuelas, sin distinción de nivel educativo. La medida se acompaña del reforzamiento del lavado frecuente de manos, la toma de temperatura y la vigilancia permanente de síntomas respiratorios entre la comunidad escolar.

Las autoridades exhortaron a madres, padres de familia y tutores a verificar el esquema de vacunación de niñas, niños y adolescentes, así como a acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana ante la presencia de fiebre, erupciones cutáneas o malestar general, a fin de contener la cadena de contagios.

A la par, personal de enfermería de las distintas instituciones de salud encabeza la jornada de vacunación en plazas públicas, centros comerciales y templos religiosos para reforzar o completar el esquema de vacunación de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas adultas.