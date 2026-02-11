Comenzará el reto “Toluca se Pone en Forma” para prevenir enfermedades

Toluca, Méx.- Es este lunes 16 de febrero cuando estén habilitados diversos módulos para la inscripción al reto y concurso Toluca se Pone en Forma, por medio del cual el Gobierno Municipal y el DIF local impulsan hábitos saludables, la prevención de enfermedades y la activación física comunitaria.

La Presidenta del Sistema, Rocío Pegueros y el alcalde Ricardo Moreno, indicaron que se premiará en especie a quienes logren bajar de peso y con ello minimicen las posibilidad de padecer diabetes, hipertensión, obesidad y trastornos alimenticios.

De esta manera, el Gobierno de Toluca busca a las personas interesadas en participar, quienes tendrán del 16 al 21 de febrero para decir sí al reto. Los puntos para la inscripción son la Unidad Habitacional Los Sauces, Parque Líbano, Parque Alameda 2000 y Parque Metropolitano Bicentenario, además, del 23 al 28 de febrero las inscripciones estarán abiertas en San Pedro Totoltepec, Plaza de los Mártires, Parque Vicente Guerrero y Capultitlán.

Este concurso está dirigido a mujeres y hombres de 18 a 70 años, y contempla una revisión médica inicial por nutriólogos de DIF Toluca quienes proporcionarán a los participantes seguimiento nutricional personalizado, el cual incluye actividades físicas gratuitas como yoga, baile, box, zumba y kick boxing que estarán a su alcance en diferentes espacios dispuestos por el Ayuntamiento.