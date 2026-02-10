Sujeto acusado de feminicidio en San Antonio la Isla queda a proceso

San Antonio La Isla, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó ante una Autoridad Judicial la posible responsabilidad de Lucas “N” en el delito de feminicidio, por lo que obtuvo su vinculación a proceso.

Mediante investigaciones efectuadas por el Agente del Ministerio Público, fue posible establecer que el 19 de junio de 2022, la víctima se encontraba al interior de su domicilio, ubicado en la colonia San Lucas Tepemajalco, ubicado en el municipio de San Antonio La Isla, cuando el presunto responsable, quien era su familiar, comenzó a agredirla hasta privarla de la vida.

Una vez que la Fiscalía de Justicia tomó conocimiento del hecho e inició las pesquisas, que permitieron identificar a Lucas “N” como posible interviniente en este ilícito, por lo que solicitó a un Juez una orden de aprehensión en su contra.

El investigado fue puesto a disposición del Órgano Jurisdiccional, quien, tras revisar los datos de prueba aportados por esta Representación Social, determinó su vinculación a proceso por su presunta participación en el delito de feminicidio, imponiéndole medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para la conclusión de la investigación complementaria.

Sin embargo, a esta persona se le debe de considerar inocente hasta que un Juez determine lo contrario a través de una sentencia.

La Fiscalía General de Justicia pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.