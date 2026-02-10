Vinculan a proceso a sujeto por homicidio en Tepotzotlán

Redacción

Redacción 10 febrero, 2026

10 febrero, 2026 Policía

Policía EdoM+ex, EdoMéx, Homicidio, Tepotzotlán

EdoM+ex, EdoMéx, Homicidio, Tepotzotlán 0 Comments

Tepotzotlán, Méx.- Un individuo identificado como Sergio Raúl “N” fue vinculado a proceso luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó ante la Autoridad Judicial su posible participación en el delito de homicidio en agravio de un masculino.

Los hechos por los que se le investiga ocurrieron el pasado 30 de marzo del 2024, cuando la víctima circulaba a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen, tipo Beetle en la colonia El Trébol, en Tepotzotlán, cuando se le acercaron tres motocicletas, en una de las cuales viajaba el hoy investigado.

En algún momento uno de los individuos que viajaban en las motocicletas accionó un arma de fuego en contra de la víctima privándolo de la vida; para enseguida, todos, darse a la fuga.

Al conocer de este caso, el Agente del Ministerio Público dio inicio a la investigación correspondiente, para tratar de establecer la dinámica de los hechos y la participación de los presuntos responsables.

Con la información obtenida, solicitó al Juez una orden de aprehensión, mediante la cual fue posible la aprehensión de Sergio Raúl “N”, quien fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Con los datos de prueba presentados por la Fiscalía de Justicia mexiquense, el Órgano Jurisdiccional determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra de Sergio Raúl “N”, por su probable participación en el delito de homicidio; por lo que fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, e impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Al detenido se le debe de considerar inocente hasta que un Juez determine lo contrario mediante una sentencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.