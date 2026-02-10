Hombre recibe proceso por secuestro con robo en Tecámac

Tecámac, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo de una Autoridad Judicial la vinculación a proceso en contra de un sujeto identificado como Erick Yasser “N” por el delito de secuestro exprés con fines de robo en agravio de dos víctimas, hechos ocurridos en esta demarcación.

De acuerdo con las indagatorias iniciadas por el Agente del Ministerio Público, el pasado 26 de enero del 2026, las víctimas transportaban 4 toneladas de carne a bordo de su vehículo tipo camión sobre calles de la colonia Ojo de Agua del municipio de Tecámac, cuando el hoy investigado, en compañía de otros dos sujetos a bordo de un vehículo tipo Volkswagen, dan alcance a las víctimas con el objetivo de cortarles la circulación.

Según se pudo establecer mediante la investigación, Erick Yasser “N” y dos sujetos más, bajaron de su vehículo, amenazaron con armas de fuego a las víctimas obligándolas a descender de su unidad, para luego subirlas al vehículo tipo Volkswagen para privarlas de su libertad con el propósito de desapoderarlas de su vehículo y de la mercancía que transportaban.

Tras pasar alrededor de treinta minutos, las víctimas fueron liberadas en el municipio de Ecatepec.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició una investigación que permitió identificar a Erick Yasser “N” como probable responsable de dicho ilícito por lo que solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial una orden de aprehensión en su contra.

Una vez cumplimentado dicho mandamiento judicial, el investigado fue puesto a disposición del Órgano Jurisdiccional, quien, tras analizar los datos de prueba aportados por esta Representación Social, determinó la vinculación a proceso en contra de Erick Yasser “N” por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo, decretó la prisión preventiva como medida cautelar y dio un plazo de dos meses para finalizar la investigación complementaria.

El investigado debe ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia de condena en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.