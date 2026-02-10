Registra Tlalnepantla una baja histórica en delitos de alto impacto: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- El alcalde Raciel Pérez Cruz, reiteró su compromiso con la seguridad del municipio e informó sobre la reciente depuración de 120 elementos de la corporación policiaca y la disminución histórica de delitos de alto impacto.

En conferencia de prensa, señaló que gracias a la implementación de estrategias basadas en inteligencia, coordinación interinstitucional y la estrategia de cuadrantes y regiones operativas que seguirán firmes, para recuperar la tranquilidad de los habitantes. Además, dijo que se ha realizado una inversión sin precedentes en tecnología. El Presidente Municipal dijo que se ha logrado transformar el panorama de seguridad pública, convirtiendo al 2025 en el año con menor incidencia delictiva en los últimos diez años.

“Hoy queremos presentar ante ustedes estas estadísticas oficiales. Es un histórico desde el año 2015, una concentración de cifras que realiza el Secretariado Ejecutivo donde el comportamiento de la incidencia delictiva tiene una curva de manera descendente muy marcada en el 2025. Esto no es “cantar victoria” es el compromiso de seguir trabajando por la seguridad de las mujeres y hombres de Tlalnepantla. No descansaremos hasta reducir al mínimo los distintos delitos que afectan a nuestra población y empatar el sentimiento de la gente con los números de las estadísticas”, mencionó el presidente.

Agregó, que esta medida responde a la necesidad de eliminar malas prácticas y fortalecer la ética dentro de las fuerzas de seguridad locales. Pérez Cruz, de manera enfática señaló que no se tolerarán abusos. “No ocultamos nada y enfrentamos los problemas; no estamos conformes ni evadimos nuestra responsabilidad”, dijo.Comentó que, aunque son minoría, persisten elementos que incurren en intentos de extorsión. El presidente municipal, recordó a los ciudadanos su derecho legal a grabar a los servidores públicos, siempre que no se entorpezca la labor policial.Sobre las estadísticas de los índices delictivos, dijo que las cifras van a la baja en 2025.

Presentó, un balance comparativo entre 2024 y 2025, destacando una tendencia descendente en delitos de alto impacto, como por ejemplo el robo de vehículos con violencia: disminuyó un 42 por ciento, de mil 400 bajaron a 808 casos; en robo a transporte público: Se registró una baja del 34 por ciento; Secuestro: Se logró una reducción del 100 por ciento, pasando de dos casos a tasa cero.Violencia familiar: Reportó un descenso de 598 a 517 denuncias.Mencionó que actualmente, la policía municipal opera con mil 250 elementos, de los cuales, el 95 por ciento ya cuenta con controles de confianza aprobados al cierre de 2024. Reiteró que entre el 90 y 95 por ciento de los elementos aprobó exámenes de control de confianza.Ahora, dijo, el uso de redes sociales y grabaciones ciudadanas se utilizan para denunciar abusos.“El estado de la Fuerza en el municipio es de mil 250 elementos activos, y continuamos con la organización y distribución por cuadrantes, sectores y 6 regiones”, finalizó.