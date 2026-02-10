Fiscalía logra vincular a proceso a individuo por extorsión

10 febrero, 2026

Tepetlaoxtoc, Méx.- Por su probable participación en el delito de extorsión en agravio de un comerciante, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo vinculación a proceso en contra de un individuo identificado como Rafael “N”.

Con los datos recabados y aportados por el Agente del Ministerio Público, esta Institución pudo precisar que, en el mes de octubre de 2025, el ahora imputado se presentó en un local comercial propiedad de la víctima, ubicado en la colonia La Conchita Jolalpan del municipio de Tepetlaoxtoc.

En dicho lugar, Rafael “N” sacó un arma de fuego con la que amenazó a la víctima, exigiéndole dinero a cambio de dejarlo seguir realizando sus actividades comerciales, ya que en caso de negarse le haría algún tipo de daño a él o a su familia.

Estas acciones se repitieron en los meses de octubre de 2025 y en enero de 2026.

Una vez que la Fiscalía tuvo conocimiento de estos hechos, inició la investigación que permitió identificar a Rafael “N” como posible partícipe de este ilícito, por lo que solicitó una orden de aprehensión en su contra ante un Juez. Una vez aprehendido, este sujeto quedó a disposición de la Autoridad y fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Con la información recaba por esta Representación Social y al considerar que hay elementos suficientes de su probable participación en el delito de extorsión, el Juez determinó vincular a proceso a Rafael “N”, para lo cual estableció un periodo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y fijó como medida cautelar prisión preventiva.

Sin embargo, a esta persona se le debe de considerar inocente hasta que un Juez determine lo contrario mediante una sentencia.

La Fiscalía General de Justicia pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.