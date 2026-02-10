Advierte CAMe altos niveles de ozono y mala calidad del aire en EdoMéx

Toluca, Méx.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) advirtió que en la actual semana que va del 9 al 15 de febrero se presentarán condiciones meteorológicas adversas, que podrían resultar en una muy mala calidad del aire y en la activación de una contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

De acuerdo con la CAMe, a partir de los modelos de pronóstico de la calidad del aire de la Ciudad de México y del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la actual semana se registrará la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que provocará cielo despejado con radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México.

E incluso, a partir de este martes se pronostican temperaturas por encima de lo normal para esta época del año. Particularmente para los días miércoles y jueves, en los que se espera viento débil, incrementándose ligeramente hacia el fin de semana. A partir de ello, se refiere que dichas condiciones favorecen las reacciones químicas en la atmósfera para la formación y acumulación de ozono, pudiéndose alcanzar valores por arriba de las 150 ppb, con la posibilidad de que se active una contingencia ambiental atmosférica.

Por tal motivo, la CAMe y los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México recomendaron a la población que, ante esta situación, considere las medidas de protección a la salud y de reducción de emisiones contaminantes.Entre las recomendaciones es están: Evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas, se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

En tanto, las recomendaciones para la reducción de emisiones son: disminuir el uso de los automotores y mantenerlos en buen estado; Usar el transporte público o compartir el automóvil, facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea, para reducir viajes, preferir los viajes en bicicleta o caminando.También, recargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado; evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes u otros productos que contengan solventes.

Revisar y reparar fugas en las instalaciones de gas LP doméstico y en estufas y calentadores.Entre otras medidas están: reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos; al cocinar, utilizar recipientes con tapa; verificar que, en la estufa y el calentador, la flama sea azul.