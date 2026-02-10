Gobernadora del EdoMéx entrega infraestructura y apoyos a 76 escuelas de Valle de Chalco

Valle de Chalco, Méx.– Con una inversión superior a los 70 millones de pesos, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó infraestructura educativa, mobiliario escolar y sistemas de captación de agua pluvial a 76 escuelas de nivel básico y media superior del municipio de Valle de Chalco, acciones que beneficiarán de manera directa a más de 28 mil estudiantes.

Desde la Escuela Preparatoria Oficial Número 088, ubicada en la comunidad de San Miguel Xico, la mandataria estatal refrendó su compromiso con la educación pública y aseguró que garantizar espacios educativos dignos es una condición indispensable para que niñas, niños y jóvenes puedan continuar y concluir sus estudios.

“Estamos aquí para refrendar nuestro compromiso con la educación pública, con los jóvenes y con el derecho de cada uno de ustedes a un mejor futuro construido desde sus salones de clase”, expresó Gómez Álvarez ante autoridades educativas, docentes, estudiantes y padres de familia.

La gobernadora explicó que los apoyos entregados incluyen obras de mejora en planteles, vales para mobiliario escolar y vales para la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, los cuales contribuyen tanto al cuidado del medio ambiente como a la autosuficiencia hídrica de las escuelas.

Durante su mensaje, destacó que esta inversión fue posible gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, el Poder Legislativo y la participación ciudadana a través del pago de impuestos. “No es el logro de una sola persona, es el resultado del esfuerzo colectivo de la ciudadanía, de las y los legisladores y de las autoridades municipales y estatales”, subrayó.

Gómez Álvarez reconoció el papel del gobierno municipal y resaltó la coordinación con el Gobierno de México, a través del llamado Plan Oriente, que ha permitido canalizar recursos adicionales para obras de movilidad, infraestructura urbana, seguridad, salud y educación en la región oriente del estado.

“En un gobierno de transformación se tiene que invertir en un rubro fundamental que es la educación. Con la educación aseguramos el presente y proyectamos un mejor futuro para las y los jóvenes”, afirmó.

En un mensaje dirigido especialmente a los estudiantes, la gobernadora los llamó a valorar su formación académica y a asumirse como parte fundamental del desarrollo social. “Ustedes son nuestro tesoro más grande. Aprovechen este tiempo, cuiden su escuela y prepárense para poner el conocimiento siempre al servicio del pueblo”, dijo.

Asimismo, reconoció la labor de maestras, maestros, directivos y personal administrativo por su vocación y compromiso con la enseñanza, así como la confianza de madres y padres de familia en la escuela pública.

Antes de concluir, Gómez Álvarez hizo un llamado a la población a mantenerse informada y prevenir enfermedades como el sarampión, al aclarar que en la entidad se tienen registrados 41 casos, cifra que, dijo, no es alarmante, pero requiere atención preventiva.

“Ser original no es ser distinto, sino ser auténtico”, aconsejó finalmente a las y los jóvenes, reiterando su compromiso de seguir trabajando para transformar la educación en el Estado de México.