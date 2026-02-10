Plan Rector de Desarrollo Institucional UAEMéx llegó a universitarios del oriente

Toluca, Méx.- Con miras a difundir por todos los espacios universitarios el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2025-2029, este proyecto integrado en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se presentó en el Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl.

La secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la UAEMéx, María de las Mercedes Portilla Luja, señaló que el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) es un instrumento que articula los cambios prioritarios que requiere la institución y orienta el sentido a las acciones de la actual administración encabezada por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.

La servidora universitaria destacó que la elaboración del documento fue una ardua tarea, constó de l integración de una visión amplia, plural y participativa, con la intervención de los distintos sectores de la Autónoma mexiquense, y que se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Tal es la importancia de esta herramienta que, destaca el principio de una educación media superior y superior como derecho humano y un bien público, no un privilegio ni una mercancía. Además de que sus ejes son: cercanía, inclusión y progresismo, lo que brinda un sentido humanista y de retribución social, esa es la misión de la UAEMéx.

Explicó que la Transformación Universitaria se estructura en seis pilares: estudiantado con oportunidades para su pleno desarrollo; investigación y desarrollo académico con calidad y equidad; cultura y deporte para el desarrollo integral; dignificación del personal académico y administrativo; gestión universitaria al servicio de la comunidad e incidencia y reconocimiento social. De estos ejes se desprenden 22 proyectos y 257 metas colectivas, disponibles para consulta en el sitio https://prdi20252029.uaemex.mx.

“Este plan, impulsado y conducido por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, pertenece a toda la comunidad universitaria. Su éxito dependerá de nuestra capacidad para trabajar de manera conjunta, sostener el diálogo y cuidar día a día el proyecto que nos une”, dijo.

En tanto, la directora de la Facultad de Ciencias de la Conducta e integrante de la Comisión de Planeación y Evaluación e Incorporación de Estudios, Gabriela Hernández Vergara, reconoció la importancia del documento, su estructura clara, la revisión exhaustiva de su fundamentación educativa y legal, así como su enfoque en el bienestar integral de la comunidad universitaria.