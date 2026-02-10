SMSEM fortalece capacidades de su personal odontológico

Toluca, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios de salud que reciben las maestras y los maestros afiliados, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) llevó a cabo una jornada académica dirigida al personal del Centro de Especialidades Odontológicas (C.Es.O.), tanto de la sucursal principal, como de los consultorios instalados en las Casas Sindicales de las 14 regiones.

Para la dirigencia que encabeza el Secretario General del SMSEM, Jenaro Martínez Reyes, la actualización permanente del personal médico representa una prioridad, al permitir la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, técnicas de diagnóstico más precisas y tratamientos que mejoran la experiencia de atención para el magisterio estatal y sus familias.

Durante la jornada, más de 150 profesionales de la salud bucodental intercambiaron conocimientos y experiencias sobre innovación en procedimientos clínicos, uso de tecnología aplicada a la odontología y estrategias para fortalecer la atención preventiva, acciones que impactan directamente en la calidad del servicio que ofrece el sindicato a sus afiliados.

El SMSEM destacó que el trabajo del personal odontológico forma parte de la visión integral de bienestar que impulsa, al señalar que la mejora constante de los servicios médicos responde a las necesidades reales del magisterio mexiquense y a la confianza que depositan en su organización sindical.

En el marco de esta actividad académica, el SMSEM también reconoció la labor del personal odontológico con motivo del Día del Odontólogo en México, resaltando su contribución en la prevención y atención de la salud bucal de las maestras y los maestros, así como de sus familias, consolidando servicios que acompañan su vida laboral y personal.