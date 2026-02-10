Alumnos de la EPO 351 mejoran parque de la colonia Fraternidad en La Paz

La Paz, Méx.- Como parte del Programa Aula, Escuela y Comunidad (PAEC), docentes y vecinos encabezados por la Escuela Preparatoria Oficial N.º 351 “Emiliano Zapata”, fundada por el Movimiento Antorchista (MAN), emprendieron acciones para la recuperación y mejoramiento del parque público de la colonia Fraternidad, ubicada en la zona de La Magdalena Atlicpac.

El parque cuenta con jardineras, cancha de fútbol y área para diversos deportes. Entre las acciones contempladas destacan la rehabilitación de espacios verdes, así como la pintura y mantenimiento de porterías y de la estructura de la canasta de baloncesto, con el propósito de dignificar las áreas de esparcimiento y fomentar el deporte entre niños y jóvenes.

Autoridades escolares señalaron que esta actividad forma parte del marco de regularización y reforzamiento académico que promueve el PAEC, el cual busca que los estudiantes vinculen los conocimientos adquiridos en el aula con la realidad de su entorno social.

La EPO 351 “Emiliano Zapata”, ha sostenido desde su creación el principio de combinar la excelencia académica con el trabajo comunitario, cerrando filas en favor de una mejor educación para los sectores populares. Bajo esta visión, el rescate del parque de la colonia Fraternidad no solo representa una mejora material, sino también un ejercicio práctico de organización social y formación integral.

Con acciones como esta, la comunidad educativa reafirma que la escuela no debe permanecer aislada, sino convertirse en motor de transformación social, demostrando que cuando alumnos, maestros y vecinos trabajan unidos, es posible avanzar hacia entornos más dignos y una educación verdaderamente comprometida con el pueblo.

Con acciones como esta, la comunidad educativa reafirma que la escuela no debe permanecer aislada, sino convertirse en motor de transformación social, demostrando que cuando alumnos, maestros y vecinos trabajan unidos, es posible avanzar hacia entornos más dignos y una educación verdaderamente comprometida con el pueblo.