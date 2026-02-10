Mi gobierno dejará huella en cada rincón de Atizapán: Rodríguez

Atizapán, Méx.- En gira de trabajo, el alcalde Pedro Rodríguez, entregó la rehabilitación con concreto hidráulico de la avenida Cerezos, obra vial que impacta en la calidad de vida de ciudadanos de las colonias Prados Ixtacala I, San Juan Ixtacala Plano Norte y Lomas de San Miguel Norte.

Al inaugurar los trabajos de casi 36 mil metros cuadrados de pavimentación y rehabilitación de calles y avenidas en distintas comunidades atizapenses, Rodríguez Villegas afirmó que su gobierno está comprometido en cambiar la vida de las familias, dejando su huella en cada rincón de Atizapán de Zaragoza.

“Lo que buscamos en Atizapán de Zaragoza es seguir transformando este municipio, sabemos que aún falta mucho, pero es digno de reconocer que hemos logrado mejorar las condiciones de nuestras comunidades con una inversión de 2 mil millones de pesos, durante la administración pasada, y 600 millones de pesos más en el 2025”, dijo.

“Junto con los miembros del Cabildo somos un gobierno comprometido y que busca trascender dejando una nueva imagen de nuestro querido Atizapán”, afirmó.

Acompañado de la Presidenta Honoraria del DIF, Paty Arévalo, el presidente municipal destacó que durante los cuatro años anteriores se ha trabajado en el mejoramiento de la infraestructura vial y urbana y el compromiso es que los dos próximos años, los atizapenses sigan siendo testigos de más obra pública en todas las colonias, pueblos y fraccionamientos.

El director de Obras Públicas, Edgar David Vázquez Molina, explicó que como parte de estas obras, también se colocaron reductores de velocidad, se construyeron guarniciones, banquetas y rampas, además de que se rehabilitaron tomas de agua potable y descargas domiciliarias.