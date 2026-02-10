Bajan delitos en Huixquilucan gracias a las estrategias de seguridad: Contreras

Huixquilucan, Méx.- Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, informó que, como resultado de las diversas estrategias en materia de seguridad, como los más de 10 mil operativos que se realizan al año, continúa la disminución de incidencia delictiva en el territorio municipal.

Dijo que al concluir el año 2025 y de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno de Huixquilucan disminuyó la comisión de delitos de alto impacto, como homicidio, extorsión, robo con violencia, a casa – habitación, vehículo, a negocio, transeúnte y violación, como resultado de la estrategia de seguridad puesta en marcha, en todo el territorio.

Contreras Carrasco, informó que, dicha disminución, obedece a los esfuerzos permanentes que realiza su administración para reforzar el equipamiento y capacitación de los elementos municipales, el monitoreo 24/7 que se lleva a cabo en las tres zonas del territorio, la coordinación con todos los órdenes de gobierno, entre otras acciones.

En esta Sesión, el Director General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, Luis Antonio Alarcón reportó que, en 2025, en comparación con 2024, redujo la incidencia de delitos de alto impacto como homicidios dolosos, que disminuyeron 61.5 por ciento; extorsión, 59.4 por ciento; robo con violencia, 12.9 por ciento; robo a casa habitación, 33.1 por ciento; robo a negocio, 33.6 por ciento; robo a transeúnte, 2 por ciento; robo a vehículo, 21.2 por ciento; y violación, 16.3 por ciento.

“Como aquí se ha señalado, los resultados que, a lo largo de una década, han sido reportados por instancias federales y estatales, son producto de un inquebrantable compromiso social y un rumbo claro para garantizar la seguridad y prosperidad de los huixquiluquenses, por ello, felicito ampliamente a todas las dependencias municipales que, con encomiable disciplina y lealtad, han trabajado para estos fines”, señaló la alcaldesa Romina Contreras.

Ahí mismo, la presidenta municipal de Huixquilucan recordó que el Programa Municipal de Seguridad Pública 2026 contempla la coordinación interinstitucional con la Guardia Nacional, a través de mesas de trabajo y el intercambio de información de inteligencia e imágenes, en tiempo real, de las cámaras de videovigilancia y los arcos lectores de placas con los que cuenta la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública se ratificó que, durante 2025, los elementos de seguridad cumplieron con el Certificado Único Policial, CUP, al 100 por ciento, lo que muestra que es un municipio que cuenta con una policía confiable y acreditada para desempeñar su labor y cuidar de las familias que viven en este municipio.

Durante este acto, la alcaldesa Romina Contreras tomó protesta de ley a la coordinadora regional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, SESESP, Mary Carmen Rodríguez Durán, como consejera de este Consejo Municipal de Seguridad Pública; y al policía José Ángel Villa Godínez, como representante de la Unidad Operativa de Reacción ante la Comisión de Honor y Justicia.

También, a delegadas y delegados de la colonia San Fernando y la comunidad de San Francisco Ayotuxco, quienes destacaron la labor de la alcaldesa Romina Contreras a favor de la justicia y por atender las problemáticas que aquejan a la población, por lo que entregaron reconocimientos a miembros del Consejo Municipal de Seguridad por su esfuerzo 24/7 y compromiso.

“No hay lugar para la impunidad, no hay espacio para la indiferencia, este logro es resultado coordinado entre autoridades, instituciones y servidores públicos, comprometidos con la seguridad, la legalidad y los derechos humanos”, expresó la delegada municipal de San Fernando, Lizbeth Parra.