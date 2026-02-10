Alistan recibimiento de miles de católicos que partirán de Toluca al Tepeyac

Toluca, Méx.- Autoridades del gobierno municipal y la Arquidiócesis de Toluca, se alistan para recibir a miles de peregrinos que llegarán a la capital mexiquense, para partir rumbo a la Basílica de Guadalupe en la 88ª Peregrinación Diocesana, Toluca al Tepeyac. Por lo que elementos de Seguridad y Protección, así como de Protección Civil y Bomberos del municipio de Toluca se encuentran listos para recibir a miles de fieles católicos que participan en una de las manifestaciones religiosas más importantes del centro del país.

Dicho operativo estará conformado por más de 250 elementos de seguridad, con el apoyo de torres de vigilancia, cámaras de videovigilancia y drones del Centro de Mando Municipal, a fin de preservar la integridad de los peregrinos desde su arribo previsto la tarde del sábado 21 de febrero, durante su estancia en la capital mexiquense y hasta su partida el lunes 23 de febrero; se estima la llegada de más de 20 mil peregrinos, procedentes de distintos puntos del Valle de Toluca.

Ante ello, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, dispondrá de espacios para el descanso y pernocta de los fieles, entre ellos las calles Nicolás Bravo y Rivapalacio, en sus tramos con las avenidas Independencia y Lerdo. Por tal motivo, estas vialidades, junto con la avenida Independencia en las inmediaciones de la Catedral de San José, permanecerán cerradas a la circulación desde el mediodía del sábado y hasta el lunes 23 de febrero, una vez que parta el último contingente; se prevé que más de 20 mil peregrinos inicien su recorrido a las 7:30 horas, después de la celebración eucarística de “Buen Viaje”, presidida por monseñor Raúl Gómez, arzobispo de Toluca.

Para garantizar un desarrollo pacífico y seguro de la peregrinación, elementos de la Policía Municipal abanderarán a los contingentes durante su trayecto; asimismo tanto los participantes como las autoridades religiosas acordaron evitar el uso y portación de pirotecnia durante su estancia en la capital.