Tensión y enojo vecinal por atropellamiento de hija y padre en San Mateo Atenco

San Mateo Atenco, Méx.- Tensión, enojo y justicia exigieron residentes de San Mateo Atenco, luego de que una menor de edad y su padre fueran atropellados cuando se dirigían a la escuela a bordo de una bicicleta, hecho que provocó la reacción inmediata de vecinos, quienes retuvieron al presunto responsable e intentaron lincharlo.

De acuerdo con versiones preliminares, el accidente ocurrió durante las primeras horas del lunes, cuando el padre de familia trasladaba a su hija rumbo a un plantel educativo. En ese trayecto, un vehículo los embistió y, tras el impacto, el conductor presuntamente los abandonó sobre la banqueta, dejándolos con lesiones de gravedad.

Cámaras de videovigilancia instaladas en domicilios cercanos captaron el momento posterior al atropellamiento. En las imágenes se observa a la menor, aún con uniforme escolar, intentando incorporarse pese a sus lesiones, mientras que su padre permanece tendido boca arriba sobre la banqueta, sin movimiento, escena que generó indignación entre los habitantes de la zona.

Al percatarse de lo ocurrido, vecinos salieron de sus viviendas y auxiliaron a las víctimas, al tiempo que iniciaron la búsqueda del presunto responsable. El enojo colectivo derivó en una movilización espontánea, en la que un grupo de pobladores logró ubicar y retener al sujeto, exigiendo que fuera entregado a las autoridades y respondiera por los hechos.

Durante varios minutos, la situación se tornó tensa, pues algunos vecinos intentaron agredir al presunto implicado, inconformes por la gravedad de las lesiones de la menor y su padre, así como por la presunta intención del conductor de evadir su responsabilidad.

Elementos de la Guardia Nacional arribaron al sitio para controlar la situación y evitar que el conflicto escalara, procediendo finalmente a la detención del sujeto.

Mientras tanto, la niña y su padre fueron trasladados de emergencia a un hospital, donde ambos permanecen internados y su estado de salud fue reportado como grave.

Finalmente, vecinos del lugar exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva y justicia para las víctimas, además de mayor vigilancia vial.