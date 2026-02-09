Rehabilitación de la calle Everardo González garantiza más seguridad en Chalco

Chalco, Méx..- En un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de las mexiquenses, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó la rehabilitación integral de la calle Everardo González, en la colonia Santa María Huexoculco de Chalco, como parte de la estrategia “Caminemos Seguras EdoMéx”, destinada a garantizar entornos públicos más seguros, accesibles y con perspectiva de género.

Durante su visita, la mandataria estatal destacó que este tipo de acciones son resultado del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y de la participación activa de la ciudadanía.

La gobernadora subrayó que Chalco es una de las zonas donde el Estado de México tenía una deuda histórica de beneficio social, por lo que se han intensificado los esfuerzos en materia de infraestructura, seguridad, educación y salud. “No es solamente labor de la Gobernadora, somos un equipo trabajando para mejorar la situación del Estado de México. Cada obra, cada mejora, es posible gracias a un esfuerzo conjunto que incluye a los ciudadanos, la recaudación responsable y el respaldo de legisladores locales y federales”, afirmó.

Durante el evento, la gobernadora recordó su recorrido por la localidad, que incluyó la entrega de aulas y mobiliario en la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, así como la participación en la Mesa de Paz, reforzando su compromiso con la educación y la seguridad de los niños y niñas. Además, destacó la importancia del cuidado de la basura para prevenir inundaciones y mantener la funcionalidad de la infraestructura urbana recientemente rehabilitada.

La gobernadora concluyó reiterando su compromiso con la población y anunciando que continuará supervisando el avance de proyectos estratégicos en Chalco, como el colector pluvial en segunda etapa, y el seguimiento a los temas de manejo de residuos. Asimismo, hizo un llamado a la prevención del sarampión en las escuelas locales, destacando la importancia de cuidar la salud de los niños y jóvenes.

La Secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, resaltó que la estrategia “Caminemos Seguras” se enmarca dentro de las acciones para atender la Alerta de Violencia de Género, y enfatizó que escuchar a las mujeres de la comunidad es fundamental para diseñar entornos más seguros y accesibles.

Por su parte, Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, informó que la intervención en la calle Everardo González abarcó 6 mil 169 metros cuadrados, con trabajos que incluyen repavimentación, reparación de redes de agua potable y drenaje, construcción de banquetas más amplias y accesibles, instalación de 75 luminarias tipo vela, postes de videovigilancia conectados al C2 de Chalco, rampas para personas con discapacidad, señalización horizontal y vertical, reductores de velocidad y mobiliario urbano.

Estas obras, que benefician a más de 4 mil personas, no solo buscan mejorar la movilidad y la seguridad, sino también fortalecer la convivencia social y garantizar que todas las personas puedan transitar con dignidad y sin miedo.

Con estas acciones, el gobierno de Delfina Gómez reafirma su estrategia de trabajo integral, combinando infraestructura, seguridad, educación y perspectiva de género, para consolidar entornos más seguros, accesibles y dignos para los mexiquenses.