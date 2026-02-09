A tiempo para frenar las desapariciones de personas en EdoMéx: Ortega

Toluca, Méx.- Ante el incremento sostenido de personas desaparecidas, hombres, mujeres y menores de edad en el Estado de México, el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso mexiquense, Omar Ortega Álvarez advirtió que se está a tiempo de frenar su avance si se asume el problema con seriedad y se actúa de manera decidida.

En entrevista, dijo que la entidad enfrenta un problema grave de seguridad que no ha sido atendido con la urgencia ni la estrategia adecuada.

Dijo, lo que antes se percibía como un fenómeno focalizado en mujeres, hoy se ha extendido de manera generalizada a hombres y jóvenes, lo que revela una falla estructural en la política de seguridad. “Ya es parejo, lo que nos obliga a llamar a cuentas el asunto y a tomar medidas más urgentes”, subrayó.

Ortega Álvarez cuestionó la falta de definición en la Comisión Especial encargada del tema de desapariciones, al no haberse designado aún a una persona titular, lo que retrasa la atención institucional.

Indicó que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) abordará este y otros temas de seguridad en los próximos días, aunque insistió en que el problema requiere acciones inmediatas.

El diputado fue crítico con la estrategia de seguridad vigente, al considerar que no ha generado los resultados esperados. A su juicio, programas y discursos orientados a la “paz” han quedado en el terreno del marketing político, sin impactar de fondo en la contención de la delincuencia.

“En el fondo se tiene que cambiar la política de Estado y apostar por policías de cercanía y una estrategia real contra el crimen organizado”, afirmó.

Uno de los puntos más preocupantes, dijo, es el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos, quienes estarían siendo utilizados como nuevas células operativas. Este fenómeno, advirtió, está directamente relacionado con el aumento de desapariciones masculinas en distintas regiones del estado.

Respecto a la atención a víctimas y familiares, Ortega reconoció que sí han llegado algunos casos a su bancada, aunque en número reducido.

Finalmente, el legislador alertó que la presencia del crimen organizado ya no distingue regiones: está presente en los 125 municipios, desde el norte y el sur hasta la zona metropolitana. “Es como la humedad, va penetrando poco a poco en todas partes”, graficó. Pese a ello, sostuvo que aún se está a tiempo de frenar su avance si se asume el problema con seriedad y se actúa de manera decidida.