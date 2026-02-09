Sentencian a 28 años a mujer por trata de personas en agravio de menor

Redacción

Redacción 9 febrero, 2026

9 febrero, 2026 Policía

Policía EdoMéx, menor, Mujer, Trata

EdoMéx, menor, Mujer, Trata 0 Comments

Atizapán de Zaragoza, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo una sentencia de 28 años de prisión en contra de Dulce María Bueno Mendoza, luego de acreditar ante la Autoridad Judicial la responsabilidad de esta mujer en el delito de trata de personas en agravio de una menor de edad.

Al conocer del caso, esta Representación Social dio inicio a la indagatoria correspondiente, mediante la cual se pudo establecer que entre mayo de 2022 y junio de ese mismo año, la víctima, una menor de edad, fue obligada mediante amenazas a sostener encuentros de índole sexual con un masculino en un domicilio ubicado en colonia Las Peñitas, en Atizapán de Zaragoza.

A cambio de esto, la hoy sentenciada recibía un pago económico, en tanto que la víctima era amenazada para realizar esta actividad.

El avance de la investigación permitió al Agente del Ministerio Público recabar más datos que probaban la participación de Dulce María Bueno Mendoza en este ilícito, por lo que solicitó a la Autoridad Judicial una orden de aprehensión en su contra y una vez cumplimentada la implicada fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, a disposición del Juez.

Al valorar las pruebas ofrecidas por la Fiscalía de Justicia mexiquense, la Autoridad Judicial encontró penalmente responsable a la detenida, por lo que le dictó una sentencia de 28 años, 1 mes y 15 días de prisión, además le impuso multa de 1 millón 190 mil 722 pesos; así como el pago de 71 mil 100 pesos por concepto de reparación del daño.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.