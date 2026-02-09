Salud cuenta con más de 400 mil dosis contra sarampión previstas en EdoMéx

Calimaya, Méx.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud prevé la aplicación de más de 400 mil dosis contra el sarampión, así lo informó su titular Macarena Montoya Olvera durante el arranque de la Campaña Estatal de Vacunación.

Al asistir al Parque Ecológico Zacango, uno de los 450 puntos instalados en todo el territorio mexiquense, dio a conocer que participan las instituciones del sector salud IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, ISSEMyM e invitó a la población a acudir para recibir la inmunización correspondiente.

Destacó que para conocer la ubicación de los puntos de vacunación y horarios de atención se puede consultar la liga: https://salud.edomex.gob.mx/isem/vacuna_sarampion e hizo énfasis en que también pueden acudir a los centros de salud y unidades médicas de las instituciones de salud mencionadas, ya que se cuenta con el biológico suficiente para atender a la sociedad.

Adicionalmente, refirió que continuarán las estrategias de inmunización como las Jornadas Dominicales de Vacunación en Templos Religiosos, las dirigidas a Personas Adultas Mayores los miércoles, Pausa por tu Salud los lunes, las Jornadas por la Salud del Hombre y los Jueves por la Salud de las y los Mexiquenses, donde también se cuenta con vacunas contra sarampión y se completan esquemas de vacunación.

Finalmente, la titular de Salud en la entidad pidió a los padres de familia y población en general estar atentos ante cualquier síntoma que se presente como fiebre elevada, dolor de cabeza o la aparición de manchas blancas dentro de la boca, para acudir de inmediato a la unidad médica más cercana y recibir atención oportuna, a fin de evitar contagios.

La campaña se desarrollará del 7 al 15 de febrero a lo largo del Estado de México, como parte de las acciones que el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez realiza en favor de la salud y bienestar de las y los mexiquenses.