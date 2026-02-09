Investigan a 4 policías de Atlautla por muerte de joven en el bosque

Atlautla, Méx.- Policías ministeriales de la Fiscalia de Amecameca investigan a cuatro policías municipales de Atlautla por el caso de un joven que apareció muerto esta madrugada en un camino de terracería entre el pueblo de Tepecoculco y Tlacotompa en la zona boscosa del volcán Popocatépetl.

Se informó que el joven de alrededor de 20 años era el acompañante de la persona detenida ayer por policías municipales y cuando viajaban en una motocicleta con reporte de robo y que supuestamente huyó hacia el bosque, luego de que fueron embestidos por la patrulla municipal sobre la carretera Atlautla-Ecatzingo la tarde de ayer.

La línea de investigación señala que los policías le dispararon por la espalda al joven que corría entre los arbustos y finalmente pudo huir, pero solo alcanzó a llegar a más de un kilómetro, salió a un camino y por las heridas recibidas por las balas perdió sangre y ahí murió.

A manera de justificar este hecho el área de comunicación social del presidente municipal Lucas Torres Torres Rosales, emitió un comunicado de prensa donde se deslinda de los hechos ocurridos y señala:

“El Gobierno Municipal de Atlautla informa a la ciudadanía que, ante el hallazgo de una persona sin vida en un paraje del municipio, las autoridades actuaron de manera inmediata y conforme a la ley, dando aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, instancia competente para la investigación de los hechos”.

Y continúa el comunicado justificando un hecho que claramente involucra a los policías: “El presidente municipal Lucas Torres, ha instruido desde el primer momento plena colaboración, transparencia y respeto al debido proceso, así como el apoyo institucional necesario para que las autoridades estatales realicen las diligencias correspondientes”.

Señalan en su boletín que no Interfieren: “La administración municipal no interfiere ni encubre investigaciones; por el contrario, facilita información y recursos para el esclarecimiento oportuno”. Y rematan en su comunicado deslindándose del hecho: “Es importante subrayar que no existe vínculo alguno entre el gobierno municipal y los hechos ocurridos”.

Resalta también que policías municipales acordonaron el área donde estaba el cuerpo del joven e impidieron que los policías estatales se acercaran al lugar, e incluso tuvieron un fuerte altercado a golpes y empujones, ya que les pidieron que se retiraran y les impidieron tomar fotografías y les pusieron a varios elementos armados para que los escoltaran a sus patrullas y se retiraran del lugar.

Los elementos estatales dijeron que recibieron la indicación via radio que se retiraran del lugar y que el comandante regional haría le denuncia correspondiente de los hechos en la “Mesa de la Paz” que se realizara este lunes nueve de febrero ante el secretario de la misma Angel Galicia, por la actitud asumida por los policías municipales.