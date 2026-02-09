Señala CONCAEM que el EdoMéx y zona centro pierden terreno en proyectos para 2026

Toluca, Méx.- La Zona Centro del país, incluyendo al Estado de México, enfrenta un rezago histórico en la captación de inversión productiva, situación que genera preocupación entre empresarios y autoridades locales. Según datos de la Secretaría de Economía, la región apenas recibe una quinta parte de la inversión que llega a la Zona Norte, y se proyecta que su crecimiento podría ser incluso menor al de los estados del Sur y Sureste.

El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM), advirtió que la región está en riesgo de perder competitividad y generación de empleo si no se impulsan proyectos de alto valor y especialización. “Este año, los estados del norte captarán 26,906 millones de dólares; el sur, 6,185 millones; y la Zona Centro, incluyendo al Estado de México, apenas 5,800 millones. Es una situación histórica que debemos revertir”, señaló el consejo.

Una de las principales preocupaciones es que la inversión en la región se concentra principalmente en proyectos logísticos y de distribución de mercancías. Si bien estos sectores son relevantes, los empleos asociados suelen tener menor especialización y salarios más bajos, lo que limita el impacto económico positivo para la población local. El crecimiento de polos logísticos en la región oriente refleja esta tendencia, en contraste con sectores de manufactura avanzada, innovación tecnológica e industrias especializadas.

La CONCAEM destacó que los planes del Gobierno Federal buscan generar más de 1.6 millones de empleos, con proyectos en sectores como automotriz, textil, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, marroquinería, juguetes, muebles, calzado, aluminio y remolques. “El Estado de México tiene un alto potencial en estas industrias y debe ser considerado un actor estratégico dentro del desarrollo económico nacional”, afirmó.

Por lo cual, hizo un llamado a que los organismos empresariales locales ejerzan un liderazgo firme, presenten propuestas concretas y trabajen en conjunto con el Gobierno Federal para dar seguimiento a los proyectos, priorizando la generación de valor, empleo bien remunerado y desarrollo tecnológico. “Es momento de actuar para que la Zona Centro recupere su relevancia histórica y asegure mejores condiciones de vida para su población”, concluyó.