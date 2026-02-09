Avanza diseño de Ley Orgánica con participación de los 13 tribunales del país

Toluca, Méx.- El Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, acompañado por la Magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca; encabezó la Sesión Previa del Grupo de Trabajo para la redacción de la propuesta de Ley Orgánica Modelo de los Poderes Judiciales del país, un encuentro que reunió, en una comisión redactora integrada con la representación de 13 entidades, experiencia técnica, diálogo abierto y visión nacional para construir un esquema jurídico común.

Durante el desarrolló del evento en el que también participaron el Magistrado Fernando Díaz Juárez y la Magistrada Elizabeth Rodríguez Colín, Presidente e integrante del Órgano de Administración Judicial, Macedo García detalló que el proyecto, promovido desde la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), busca ofrecer a las entidades una guía legal, operativa y de gobernanza ajustable a sus contextos, sustentada en bases compartidas que fortalezcan el equilibrio institucional, la rendición de cuentas, el desempeño administrativo y, de manera prioritaria, la atención a la población.

Precisó que no se limita a homologar normas, sino a dotar a los tribunales de reglas claras, responsabilidades definidas y recursos adecuados. “Esta propuesta de Ley Orgánica Modelo no está pensada desde el escritorio ni desde el imaginario; nace de la experiencia y de lo que nos ha permitido operar de una manera más rápida, eficaz y consciente”, subrayó el Magistrado Presidente.

La entidad mexiquense —sede de la próxima Asamblea Ordinaria de la Conatrib— coordinó los trabajos iniciales y compartió los aprendizajes derivados de su propia transformación judicial. En ese marco, el Magistrado Díaz Juárez, expuso que la reforma no sólo implicó diferenciar tareas administrativas, jurisdiccionales y disciplinarias, sino sostener una articulación constante bajo la conducción de la Presidencia del Tribunal. Indicó que este esquema ha garantizado continuidad en los servicios, mejor planeación presupuestal y capacitación interna, evitando decisiones improvisadas.

A lo largo de la jornada se examinó el documento base, previamente trabajado por el Poder Judicial del Estado de México; en este sentido, la Magistrada Rodríguez Colín, señaló que se elaboró con aportaciones de magistradas y magistrados de distintas materias; se compararon leyes de distintas entidades para identificar estructuras eficaces y áreas susceptibles de mejora.

La propuesta enriquecida con la participación de los 13 poderes judiciales, incluye consideraciones sobre la organización y alcances de la Ley Orgánica Modelo, así como apartados flexibles para que cada estado los ajuste conforme a su marco jurídico, especialmente en atribuciones administrativas, licencias, sanciones, composición del órgano gestor y justificación del número de magistraturas según la población.

El análisis contó con participaciones precisas de manera presencial de: la Magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca; las magistradas María Sara de la Luz Bernal Ramírez y Silvia Torres Sánchez del Poder Judicial de San Luis Potosí; Inés Lysset Zamora Hernández, Secretaria Técnica de la Conatrib en representación de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Joselyn Lazos Mares y Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez por Chihuahua, y Bolívar Rubio Medina por Querétaro.

Así como de quienes contribuyeron de manera virtual: la Consejera María de Lourdes Hernández Bonilla, de Chiapas; el Magistrado Juan Pedro Alcudia Vázquez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Campeche; María José Ocampo Vázquez, Presidenta del Tribunal de Aguascalientes; Juan Emilio Elizalde Figueroa, Presidente del Tribunal de Morelos; Rosalba Hernández Hernández, Presidenta del Tribunal de Veracruz; así como Guillermo Díaz Hernández, Asesor Jurídico de Presidencia de Durango, y Juan Francisco Campa Rivera, Secretario Relator de Jalisco.

El Magistrado Macedo García afirmó que este diseño impacta no sólo a los tribunales, sino también a la administración pública estatal, al ordenar procesos, optimizar recursos y generar mayor confianza social. La meta, sostuvo, es que la norma funcione en la práctica y facilite la labor cotidiana de quienes imparten justicia.