Continúan trabajos de mantenimiento en Rectoría de la UAEMéx

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) continúa con los trabajos de rehabilitación y mantenimiento del Edificio Histórico de Rectoría, inmueble emblemático del patrimonio universitario y arquitectónico de la capital mexiquense, con el objetivo de preservar su valor histórico y garantizar condiciones óptimas para su conservación a largo plazo.

Las labores, que se desarrollan de manera gradual y supervisada, incluyen trabajos en la fachada principal del edificio, donde personal especializado realiza acciones de limpieza, restauración de elementos ornamentales, resane de muros, así como mantenimiento preventivo en cornisas, molduras y ventanales, respetando en todo momento el diseño original del inmueble.

Dichos trabajos se realizan mediante andamios instalados estratégicamente en distintos puntos del edificio, lo que permite intervenir zonas de difícil acceso sin comprometer la estructura.

De acuerdo con la UAEMéx, dichas acciones forman parte de un programa integral de conservación que busca atender el desgaste natural ocasionado por el paso del tiempo y las condiciones ambientales.

El Edificio Histórico de Rectoría, en Toluca, es uno de los espacios más representativos de la UAEMéx y un referente arquitectónico del centro histórico de Toluca. Su conservación resulta prioritaria no solo para la comunidad universitaria, sino también para la ciudadanía, al tratarse de un inmueble que forma parte de la identidad cultural del Estado de México.

Autoridades universitarias han señalado que estos trabajos no implican modificaciones estructurales ni alteraciones al valor histórico del edificio, sino que se centran en tareas de mantenimiento correctivo y preventivo, a fin de evitar daños mayores y prolongar la vida útil del inmueble.

Asimismo, se ha cuidado que las labores se desarrollen sin afectar las actividades administrativas y académicas que se realizan en el recinto, además de cumplir con las medidas de seguridad correspondientes para el personal que participa en las tareas y para quienes transitan por la zona.

La UAEMéx reiteró su compromiso con la preservación de su patrimonio histórico, al tiempo que destacó la importancia de invertir en la conservación de espacios emblemáticos que representan la historia, los valores y la trayectoria de la institución.

Los trabajos de rehabilitación continuarán en las próximas semanas, como parte de una estrategia permanente de mantenimiento de los inmuebles universitarios, con el propósito de garantizar espacios dignos, seguros y acordes con la relevancia histórica de la Máxima Casa de Estudios de la entidad.