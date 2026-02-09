Histórica caída del 53% en delitos en Ecatepec

Chalco, Méx.- Bajo el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y con el respaldo del gobierno municipal encabezado por Azucena Cisneros Coss, el municipio de Ecatepec logró una disminución histórica del 53 por ciento en los delitos, según los reportes más recientes de las Mesas de Paz implementadas en la región.

Tras acudir a la Mesa de Paz realizada en el municipio de Chalco, la alcaldesa Azucena Cisneros explicó que esta baja significativa se debe a la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales a través del Mando Unificado, lo que ha permitido consolidar acciones preventivas y de vigilancia más efectivas. “Estamos saliendo de la reunión de Mesa de Paz, son muchos temas los que vimos con la Gobernadora, el Fiscal y el secretario de Gobierno; vamos avanzando”, destacó.

Las Mesas de Paz, que se replican en los 27 sectores de Ecatepec, permiten mantener un contacto constante con la población para identificar las problemáticas que generan inseguridad y definir estrategias de vigilancia puntuales. Gracias a estas medidas, los robos a vehículo, casa habitación, transeúntes y transporte público, así como los casos de extorsión, registraron una disminución notable respecto a 2025.

En el último año, se realizaron 42 mil 350 operativos de seguridad, que resultaron en 1,962 puestas a disposición y la detención de 2,479 personas por su presunta participación en diversos ilícitos. Además, se aseguraron 203 armas de fuego, evitando posibles incidentes violentos en el municipio.

No obstante, la estrategia de seguridad de Ecatepec no se limita únicamente a operativos policiales. La alcaldesa subrayó que también se han llevado a cabo acciones integrales para recuperar la paz y la tranquilidad, incluyendo programas como Senderos Seguros, el rescate de espacios públicos, repavimentación de vialidades y obra pública en general.

“Ecatepec es el municipio con mejor desempeño anual entre los que conforman el Mando Unificado y lidera los esfuerzos dentro de esta estrategia impulsada por la gobernadora Delfina Gómez y la presidenta Claudia Sheinbaum”, agregó Cisneros Coss.

Durante la Mesa de Paz realizada en Chalco, la gobernadora Delfina Gómez resaltó la reducción de homicidios dolosos en los municipios que integran el Mando Unificado Oriente. “Con acciones conjuntas, los tres órdenes de gobierno trabajamos para garantizar la seguridad de las y los mexiquenses de la Zona Oriente”, señaló la mandataria estatal.

Con este enfoque integral, Ecatepec se consolida como un referente en la implementación de estrategias de seguridad coordinadas, combinando vigilancia policial, infraestructura y proximidad con la ciudadanía para garantizar paz y bienestar a sus habitantes.