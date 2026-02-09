Refuerzan el “Operativo Rastrillo” en colonias estratégicas de Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.– La Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana desplegó con éxito el “Operativo Rastrillo” en diversas comunidades de la zona alta de la demarcación, informó el alcalde, Raciel Pérez Cruz.

La finalidad de estas acciones, es dar respuesta inmediata a las peticiones ciudadanas, por ello, por instrucciones del alcalde se instruyó el despliegue de células operativas con el objetivo de reforzar la vigilancia y mantener el orden público en horarios estratégicos.

Los elementos municipales realizaron recorridos a pie y patrullajes preventivos en las colonias: El Olivo II, Reforma Urbana y Santa María Tlayacampa.

Durante esta jornada, los efectivos realizaron labores de inspección a personas en actitud sospechosa y procedieron a la dispersión de distintos grupos que se encontraban en la vía pública a altas horas de la noche, mitigando así posibles conductas de riesgo y focos de violencia.

Los patrullajes se realizaron en las colonias con mayores reportes de actos ilícitos y se incrementaron y estarán de manera permanente.

Ante cualquier situación de riesgo o denuncia, se ponen a disposición de la población los números gratuitos: 911 Emergencias; 089 Denuncia Anónima; C4 Poniente: 55 5366 4444 y C4 Oriente: 55 5714 5077.