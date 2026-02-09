En Amecameca, capacitan a policías en conservación de áreas naturales

Amecameca, Méx.- En concordancia con la instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para mantener policías más capacitados, personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) adscritos al agrupamiento de Alta Montaña y Agreste, recibieron el curso Áreas Naturales Protegidas.

El ciclo de enseñanza cuyo objetivo fue otorgar y reforzar conocimientos sobre el cuidado y tratamiento de entornos naturales, fue impartido por las biólogas Karen Giovanna Castillo Sánchez, Gisela Bernabé Martínez y el biólogo Francisco Javier Salazar Valerio, encargado del Parque Nacional Iztaccíhuatl- Popocatépetl y Sacromonte.

La formación se impartió a través de la directiva del Programa de Acreditación CALEA (Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley), en la cual se abordaron temas como: servicios ecosistémicos, acciones de monitoreo, promoción del turismo, coordinación de vigilancia para la atención de ilícitos ambientales, marcos normativos, fauna y flores endémicas, entre otros.

Con lo anterior, la SSEM dota de herramientas a las y los efectivos estatales, para dar cabal protección y servicio a espacios naturales, así como protección a sus visitantes.

