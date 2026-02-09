Homicidios dolosos caen 26% en el oriente del EdoMéx con el Mando Unificado

Chalco, Méx.– Con la estrategia del Mando Unificado en la Zona Oriente del Estado de México a la que se da seguimiento en la Mesa de Paz, encabezada diariamente por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del 25 de marzo de 2025 al 8 de febrero de 2026, ha disminuido el promedio diario de víctimas por homicidio doloso un 26 por ciento.

La disminución es reflejo de los avances en materia de seguridad en los municipios que contempla la estrategia coordinada entre fuerzas federales, estatales y municipales, actualmente son 15 demarcaciones: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Estas acciones interinstitucionales son parte del Plan Integral para el Oriente de la entidad y contemplan el equipamiento, despliegue de elementos de la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, Policía Estatal y Fiscalías, así como operaciones con tecnología de punta y monitoreo.

A la sesión número 23 del año asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del EdoMéx, representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, así como presidentas y presidentes municipales que conforman la zona oriente.