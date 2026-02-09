Invita Neza a su gran “Baile con Amor”, el 14 de febrero

Nezahualcóyotl, Méx.- El gobierno invita a la ciudadanía al gran “Baile con Amor”, que se llevará a cabo este sábado 14 de febrero a partir de las 6 de la tarde en la explanada del palacio municipal. La música estará a cargo de Sonido Siboney, conocido como la auténtica “Máquina de los sonidos en México”; Sonido Rolly Mix, el auténtico “Rey del Yorkville”; Sonido La Fobia y Sonido La Clave, quienes pondrán a bailar a todos los asistentes con sus mejores ritmos de cumbia y salsa.

Cabe señalar que la entrada al evento es libre y su objetivo es ofrecer un espacio para que las parejas y familias del municipio celebren el Día del Amor y la Amistad al ritmo de la cultura sonidera, parte fundamental de la identidad de Nezahualcóyotl.

La cartelera musical estará encabezada por verdaderas leyendas del movimiento sonidero como Sonido Siboney, reconocido como la auténtica “Máquina de los sonidos en México”, quienes traerán todo su estilo inconfundible para deleitar a los seguidores más fieles.

A la fiesta se sumará también el auténtico Rey del Yorkville, Sonido Rolly Mix, cuya maestría en la mezcla asegura un ambiente de primer nivel. Representando con orgullo el talento local de Ciudad Neza, se presentará Sonido La Fobia, para cerrar con la imparable “máquina de los ritmos”, Sonido La Clave.

El gobierno local pide a los asistentes llegar temprano, con ropa cómoda y atender las recomendaciones de seguridad, para disfrutar de esta celebración que promete un ambiente seguro y familiar.

Por otra parte, el gobierno local informó que la “Feria del Amor y el Peluche Neza 2026”, llevada a cabo en la explanada del palacio municipal, fue un éxito y contó con la participación de 80 expositores que ofertaron peluches, joyería de fantasía fina, artículos de belleza, perfumería, chocolatería, confitería y panadería temática con diseños exclusivos alusivos al Día del Amor y la Amistad.

El director de Fomento Económico y Turismo, Félix Edmundo González Cariño, señaló que han asistido más de 25 mil visitantes y aseguró que los productos expendidos son de primer nivel, ya que gran parte de lo exhibido es fabricado por artesanas y artesanos del municipio.

Por cierto, hoy y mañana son los últimos días de la Feria, en horario de 10:00 de la mañana a 11:00 de la noche, por lo que aún se espera importante afluencia de visitantes.